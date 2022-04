Met Hydrow kun je thuis de Putney Boat Race racen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hydrow, het roei-equivalent van Peloton, heeft een Race to the Thames fitnessles gelanceerd in aanloop naar de beroemde Putney Boat Race op zondag 4 april.

Tijdens de jaarlijkse race strijden de universiteiten van Cambridge en Oxford al 192 jaar tegen elkaar. Nu kunnen Hydrow- abonnees een soortgelijke uitdaging aangaan om in 22 minuten virtueel de Theems af te roeien van Putney Bridge naar Chiswick Bridge.

En, in tegenstelling tot de gebruikelijke intervallessen die de service biedt, met peptalk over college-ruzies en anekdotische verhalen uit zonniger bestemmingen zoals Miami of LA, ziet de Race to the Thames-klasse twee achtkoppige roeiers van wereldklasse het tegen elkaar opnemen. head om je een racegevoel te geven dat zo dicht mogelijk bij je ligt.

Deze omvatten een mix van Hydrow-atleten, Olympische roeiers en voormalige winnaars van bootraces van over de hele wereld.

Het is de eerste keer dat het bedrijf een beroemde race binnen de dienst heeft nagebootst en de eerste keer dat het sinds 2019 weer filmt op de Britse kusten.

My Take door Stuart Miles Oprichter en CEO

Ik ben ongeveer zes maanden een Hydrow-roeier geweest. Ik ben ook al een paar decennia fan van de Putney Boat Race, omdat ik allebei in Putney woonde en veel vrienden had die in de loop der jaren naar Oxford of Cambridge gingen.



Ik ben altijd geïntrigeerd geweest over hoe zwaar de race was en hoewel Hydrow geen echte ervaring op het water biedt, is het zeker een ervaring om twee Olympische stuurmannen te hebben die tegen je schreeuwen terwijl je de boten de rivier volgt. in een bos.



In mijn bootrace-poging heb ik 5.170 meter afgelegd in de toegewezen tijd van 22 minuten. Dat is ver verwijderd van de 6.800 meter en 17-20 minuten winnende tijden, maar ik ben nu al enthousiast om niet alleen nog een keer te proberen, maar ook om te zien of de dienst van plan is om andere beroemde races aan te bieden die ik in de toekomst kan aanpakken.

Leden kunnen de rij voltooien om een op maat gemaakte Hydrow-badge te verdienen om op te scheppen, en zien hoe hun resultaten zich verhouden tot de Oxford- en Cambridge-teams op de racedag.

Hydrow biedt een aangesloten roeimachine en ongeveer 500 bewegingslessen die vrijwel allemaal op het water plaatsvinden in plaats van in een sportschool of klaslokaal. Hierdoor kunt u synchroon roeien met de instructeur die de les volgt.

Hydrow kost £ 1.995 met een maandelijks abonnement van £ 38 in het VK. Lees onze volledige recensie van Hydrow .

Geschreven door Stuart Miles. Bewerken door Rik Henderson.