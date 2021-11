Bluetooth-koptelefoons of -luidsprekers aansluiten op Hydrow

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Hydrow roeitrainer heeft een ingebouwde speaker voor het luisteren naar muziek en de atleten die instructies geven, maar de speakers onder het grote beeldscherm zijn niet de beste.

Combineer dat met het geluid van de riem terwijl je roeit, en misschien wil je kijken naar het aansluiten van een Bluetooth-koptelefoon of een Bluetooth-luidspreker op de slimme roeimachine om de ervaring te verbeteren.

Lees verder om erachter te komen hoe.

Hydrow heeft geen hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm, dus je moet kiezen voor een Bluetooth-apparaat als je de instructies of muziek wilt horen op een ander apparaat dan de ingebouwde luidsprekers van de machine.

Om aan de slag te gaan, moet je eerst je Bluetooth-audioapparaat koppelen via de pagina Instellingen.

Koppelen is eenvoudig. Zet uw apparaat gewoon op de gebruikelijke manier in de detectiemodus, wacht tot het wordt weergegeven in de lijst met beschikbare apparaten en start vervolgens het koppelingsproces. Eenmaal verbonden, kunt u aan het begin van elke training de hoofdtelefoon of luidspreker als apparaat selecteren.

Aan het begin van elke Hydrow-workout is er een optie om een Bluetooth-audioapparaat aan te sluiten. Als je Bluetooth-speaker altijd aan staat, maakt hij automatisch voor je verbinding met Hydrow.

Als het niet is aangesloten, is verbinding eenvoudig. Om dit te doen, tikt u gewoon op de Bluetooth-audio-optie op het scherm en selecteert u vervolgens het gewenste gekoppelde apparaat, of als het de eerste keer is dat u het apparaat gebruikt, volgt u de bovenstaande instructies om het te koppelen.

Eenmaal gekoppeld, tik je ergens buiten de huidige pop-up om terug te gaan naar de training. Uw hoofdtelefoon of luidsprekers zouden nu klaar moeten zijn om audio af te spelen.

Nee. Hydrow kan momenteel niet worden aangesloten om audio van je telefoon of een streamingdienst zoals Spotify te ontvangen . Volgens Hydrow is de muziek die tijdens de trainingen wordt gespeeld door de atleten gekozen om te passen bij het tempo en het gevoel van de training.

Niets houdt je echter tegen om de audio helemaal uit te zetten en met je eigen deuntjes te roeien, het enige nadeel is dat je geen instructies krijgt van de atleten.