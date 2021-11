Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Je hebt een Hydrow roeitrainer en je wilt je Apple Watch hierop aansluiten. Het is een logische vraag waarvan je denkt dat die met een eenvoudig antwoord zou worden beantwoord, maar helaas niet.

De Apple Watch kan niet rechtstreeks verbinding maken met Hydrow via Bluetooth om als hartslagmeter te worden gebruikt, en Hydrow kan voltooide trainingen ook niet rechtstreeks delen met de Apple Fitness-app.

Hydrow stelt dat: "Hydrow niet compatibel is met Apple Watch, omdat het onder andere een pincode vereist om te koppelen voor Bluetooth-hartslagfuncties, waardoor het momenteel incompatibel is met Hydrow. Dit is iets dat in de toekomst zou kunnen veranderen , hetzij met wijzigingen aan Hydrow of met de ontwikkeling van een Apple Watch-app. We hebben momenteel echter geen tijdschema voor een van deze functies."

En voordat je het vraagt, ondersteuntHydrow het GymKit- platform van Apple niet, waarmee fitnessapparatuur gegevens en trainingsinformatie ook rechtstreeks met de Apple Fitness-app kan delen.

Het goede nieuws is echter dat er manieren zijn om de Apple Watch verbonden te krijgen met Hydrow of Hydrow verbonden te krijgen met uw Apple Health-gegevens en die trainingen te delen. Lees verder om erachter te komen hoe.

Voordat je met een training op Hydrow begint, is er de mogelijkheid om een hartslagmeter toe te voegen via Bluetooth.

Hoewel de Apple Watch een hartslagmeter heeft, zoals we hierboven hebben beschreven, kunt u deze niet rechtstreeks aansluiten op de Hydrow-roeimachine. Om uw Apple Watch met Hydrow te verbinden, moet u in plaats daarvan een dongle van derden kopen, de Watch Link genaamd, die als brug tussen uw Watch en de Hydrow-roeimachine fungeert.

De Watch Link , die momenteel alleen in de VS verkrijgbaar is, kost $55-$60 en werkt draadloos via ANT+ of Bluetooth. Als het eenmaal werkt, kunt u uw hartslag volgen op het Hydrow-trainingsscherm en de gegevens laten registreren om later te analyseren.

Het kan ook werken met andere fitnessapparatuur, waaronder Wahoo, Bowflex, Concept 2, Peloton en andere. U hoeft het niet te dragen, maar het moet wel dicht bij de Watch en Hydrow (30ft) zijn om te werken.

Volg deze stappen om hem aan te sluiten op uw Hydrow:

Download de Watch Link-app naar je telefoon en Apple Watch. Open de app op je horloge, tik op Tik om te starten en tik vervolgens op Nu verbinden. Breng de pod dicht bij uw Apple Watch om te koppelen (binnen 1" voor de beste resultaten). Koppel Watch Link op het touchscreen van Hydrow als een hartslagmeter Selecteer je trainingstype in de Watch Link-app. Tik op Row op Hydrow om de training te beginnen!

Het is vermeldenswaard dat u de Watch Link-pod handmatig moet koppelen aan de Apple Watch-app voordat u met de training begint, en vervolgens de Watch Link-pod handmatig moet ontkoppelen na uw training. U hoeft echter niet elke keer hetzelfde te doen met de Hydrow.

Als je je trainingen wilt opnemen en de gegevens wilt delen met Apple Health en dus de Apple Fitness-app om mee te tellen voor je ringen enz., moet je een Strava- account maken en verbinden met Hydrow.

De instellingen worden beheerd via de Hydrow app op je telefoon.

Zodra je een Strava-account hebt, ga je naar de Hydrow-app > Profiel > Verbindingen > en maak je verbinding met Strava. Het proces brengt u naar een verbindingspagina om het verzoek goed te keuren.

Terug in de Hydrow-app raden we ook aan om "Workouts automatisch delen" in te schakelen om te voorkomen dat je het elke keer handmatig moet doen.

Hiermee worden je trainingen nu automatisch vastgelegd in Strava, die op zijn beurt je trainingsgegevens deelt met de Fitness-app, zodat je deze kunt zien wanneer je de voortgang van je activiteit controleert.

Het registreert echter nog steeds uw hartslag niet, tenzij u een hartslagmeter heeft die compatibel is met Hydrow of de Watch Link die we hierboven hebben beschreven.

Waar dingen verwarrend kunnen worden, is dat je binnen de Hydrow-app ervoor kunt kiezen om Hydrow Apple Health- gegevens te laten lezen om je trainingen te verbeteren en je ervaring te personaliseren.

Als u ervoor kiest om deze functie goed te keuren, betekent dit dat Hydrow uw gezondheidsgegevens kan lezen om ze te begrijpen, maar dit betekent niet dat het die gegevens terug kan schrijven naar uw Gezondheid-app om te delen, op dezelfde manier als met de Strava-verbinding.