(Pocket-lint) - Evans Cycles heeft een nieuwe optie onthuld voor wie op zoek is naar een direct drive-turbotrainer: de Pinnacle HC.

Pinnacle is een eigen merk van Evans Cycles en dit is de eerste keer dat Evans zijn eigen fietstrainer lanceert. De verhuizing is waarschijnlijk ingegeven door de stijgende vraag naar fietstrainers van het afgelopen jaar, waarbij een slimme turbo een van de lockdown-aankopen was die veel fietsers wilden doen.

De Pinnacle HC volgt het patroon van de Wahoo Kickr Core, met een uitklapbare standaard, wat betekent dat er een optie is om hem op te vouwen en op te bergen.

Het is een turbo met directe aandrijving, wat betekent dat je hem moet passen met de cassette die bij je fiets past, dan je achterwiel moet verwijderen en in plaats daarvan de turbo moet monteren.

Dit geeft veel betere resultaten dan "wheel-on" trainers en Evans Cycles details dat het 8/9/10/11 speed Shimano- of SRAM-cassettes ondersteunt, die je apart moet kopen.

Er is een groot vliegwiel om een echt weggevoel te simuleren, terwijl het tot 2500 watt en een helling van 20 procent kan simuleren, wat een testcombinatie zou zijn. Er is een geïntegreerde cadanssensor.

De Pinnacle HC biedt Bluetooth en ANT+ zodat je hem kunt aansluiten op je fietscomputer, pc of tablet, zodat je platforms zoals Zwift, TrainerRoad en nog veel meer kunt gebruiken, zodat je thuis kunt trainen en wedstrijden kunt spelen.

De trainer weegt 15 kg en Evans meldt dat hij slechts 52 dB aan geluid produceert bij 30 mph, dus het is niet luidruchtig.

De Pinnacle HC is nu verkrijgbaar voor £ 599,99 bij Evans Cycles.

