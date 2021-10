Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - VanMoof, het bedrijf dat bekend staat om het maken van enkele van de modernste premium en luxe e-bikes voor grote steden , heeft zijn meest ambitieuze product tot nu toe aangekondigd. Hij heet V en is VanMoofs snelste aanbod, met een topsnelheid van 60 km/u en een futuristisch robuust ontwerp om op te starten.

Het kost $ 3.500 / £ 3.500 bij de lancering, maar verwacht er op zijn vroegst niet mee te rijden tot "eind 2022", waarbij die eerste bestellingen alleen naar de eerste klanten gaan die reserveringskosten van $ 20 / £ 20 betalen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de meeste potentiële klanten er pas begin 2023 aan kunnen komen.

De VanMoof V is nog steeds licht op bevestigde details; we weten echter wel dat hij zal worden geleverd met een batterij van 700 Wh en dubbele voor- en achterwielmotoren, naast alle andere traditionele VanMoof-functies, zoals Turbo Boost - een knop met één klik om een snelheidsstoot te krijgen, anti-dieffunctionaliteit, automatisch schakelen en nog veel meer.

Net als de andere aanbiedingen van VanMoof, zoals de S3 en X3, is de centrale batterij niet verwijderbaar, maar je kunt wel een driehoekige PowerBank toevoegen die in het frame van de fiets zit en je bereik nog verder vergroot. De PowerBank is uiteraard uitneembaar.

Hoewel het belangrijk is op te merken dat de topsnelheden van de VanMoof V de wettelijke limieten ver overschrijden, 25 km/u / 15 mph in het VK en 45 km/u / 28 mph in de VS, hoopt VanMoof dat wetgevers veranderen wat het bedrijf "verouderde" wetten noemt enige tijd voor de release van de V.

VanMoofs mede-oprichter Tiles Carlier is moedig optimistisch over wat het bedrijf zijn "hyperbike"-toekomst noemt, en zegt: "Ik geloof dat dit nieuwe type snelle e-bike scooters en autos in de stad tegen 2025 volledig kan vervangen".

Wat betreft de landen die de fiets volgend jaar zal lanceren, belooft het bedrijf een eerste uitrol in de VS, het VK, Nederland, Duitsland en Frankrijk.

