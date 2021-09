Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Whoop heeft de nieuwste versie in zijn fitness- trackerlijn aangekondigd, de Whoop 4.0.

Zoals altijd ligt de focus van het bedrijf sterk op het registreren van de activiteitsbelasting van de drager en het geven van herstelaanbevelingen, hoewel de op abonnementen gebaseerde tracker nu rond het lichaam kan worden geplaatst via Whoops eigen kledinglijn - Whoop Body - evenals de pols .

En hoewel de plaatsingsflexibiliteit van de nieuwste generatie een interessante toevoeging is, is er eigenlijk veel significante verandering binnen de tracker zelf.

In wat een poging lijkt te zijn om enkele van de problemen met de hartslagnauwkeurigheid te verhelpen die de Whoop Strap 3.0 teisterden, zijn er nu vijf LEDs aan de onderkant van de array - drie groene, een rode en een infrarood - in plaats van slechts twee groene sensoren.

Daarbinnen zullen nu ook huidtemperatuur en bloedzuurstof worden gevolgd, evenals continue harttracking, die rekening blijft houden met de rusthartslag, hartslagvariabiliteit en ademhalingsfrequentie.

Er is ook een geheel nieuw batterijontwerp. Whoop zegt dat de 4.0-tracker het eerste product ter wereld is dat Silas nieuwe siliciumanodebatterij gebruikt, die een langere levensduur en een hogere energiedichtheid zou moeten bieden. Het is nu ook waterdicht en, ondanks dat het 33% kleiner is, kan het nog steeds dezelfde vijfdaagse levensduur bereiken als eerdere modellen.

Zoals we bij sommige Fitbit-trackers hebben gezien, kan Whoop 4.0 de slaap van de gebruiker volgen en gebruikers haptische waarschuwingen geven tijdens de optimale wektijd.

Dus, hoe zit het met de mogelijkheid om de tracker ergens anders op het lichaam te plaatsen?

Welnu, naast Whoop 4.0 debuteert Whoop Body, dat in wezen op maat gemaakte trainingskleding voor het apparaat is.

De Training Collection omvat sportbehas, compressietopjes, leggings, shorts en atletische boxers, terwijl de Intimates Collection bralettes en alledaagse boxers omvat.

Door wat het bedrijf Any-Wear Detection noemde, kan de tracker identificeren of de tracker werkt vanaf de romp, taille, kuit of pols.

De introductie van Whoop Body kan worden gezien als een enigszins cynische stap naar slimme kleding, maar het is ook heel logisch op papier, aangezien polsgebaseerde trackers niet altijd handig en de meest nauwkeurige plek zijn voor een optisch gebaseerde tracker om te zitten.

Gezien onze eigen problemen met de nauwkeurigheid van Whoop Strap 3.0, en de nieuwe functies in de kern van de tracker, zouden de technologie eindelijk moeten helpen om de uitgebreide en uitstekende app-ervaring te matchen.

We zullen de Whoop 4.0 de komende weken testen, dus blijf in de buurt voor onze volledige beoordeling. En als je er een wilt kopen, weet dan dat de 4.0 wordt geleverd bij een Whoop-lidmaatschap , dat slechts $ 18 per maand kost.