Strava laat abonnementsvereiste voor live-tracking-functie vallen

(Pocket-lint) - Strava is de afgelopen jaren heen en weer gegaan met de functies die het gratis of met een abonnement biedt. Maar het heeft nu een van zijn handige functies gratis gemaakt voor alle app-gebruikers.

Die functie is Beacon, de live-trackingoptie waarmee anderen je route kunnen volgen en kunnen controleren waar je moet zijn. Voor degenen die lange ritten of hardlooptochten maken, biedt het gemoedsrust aan familie die gewoon kan controleren waar je heen moet.

Voorheen was dit gebundeld in het abonnementsaanbod van Strava , maar nu kan iedereen het gebruiken - zolang je de Strava-app op je smartphone gebruikt.

Dat is belangrijk om op te merken, want dit geldt niet voor andere iteraties van de service - als u Apple Watch of een Garmin-apparaat gebruikt om Beacon automatisch te starten, is dat niet van toepassing (er zijn echter andere services zoals die van Garmin live volgen via Garmin Connect die u in plaats daarvan gratis kunt gebruiken).

De belangrijkste begunstigden zijn degenen die hun ritten, hardloopsessies of andere activiteiten volgen en hun smartphone meenemen.

Strava heeft onlangs een uitgebreid herontwerp van de app ondergaan en is enorm populair bij actieve mensen om al hun activiteiten bij te houden, ongeacht het platform dat ze gebruiken om die activiteiten te volgen.

Hoewel de smartphone-app een geweldige eerste aanloophaven is, is er een eenvoudige synchronisatie van Apple Watch, Polar, Garmin en vele andere sportapparaten, zodat je Strava kunt gebruiken als je enige platform om al je inspanningen bij te houden, in plaats van een ander platform voor elk apparaat.

Stravas Summit-abonnementsservice biedt veel meer inzicht in prestaties, maakt een veel groter scala aan functies van de service mogelijk en wordt aanbevolen voor iedereen die zijn actieve levensstijl wil bijhouden.