Incus Nova wil de meest uitgebreide wearable voor sport en fitness zijn

(Pocket-lint) - De Nova, van Incus Performance, streeft ernaar de meest uitgebreide wearable te zijn voor het verzamelen van gegevens in de sport.

In het vizier is triatlon, met nauwkeurigere gegevens voor alle drie de sporten, om de training te stimuleren en de prestaties nauwkeuriger te volgen.

Incus Nova werd oorspronkelijk gelanceerd in 2019 als hulpmiddel om te zwemmen. Het is een klein apparaatje dat je in compatibele kleding kunt doen die het apparaat bovenaan je ruggengraat houdt, waar het de ingebouwde sensoren kan gebruiken om een volledige reeks gegevens te verzamelen.

We zeggen volledig bereik, maar de Incus Nova is meer geïnteresseerd in beweging dan in de gebruikelijke trainingsstatistieken die worden gebruikt door apparaten zoals horloges.

Als zodanig is er geen hartslagmeter en geen GPS, dus het zal je niet vertellen hoe hard of hoe snel je hebt gerend, maar het geeft je een beter inzicht in hoe je hebt gerend - wat het belangrijkste is.

De Incus Nova is nu meer dan alleen een zwemhulpmiddel. Het is bijgewerkt om hardlopen te dekken, met als voordeel dat het, in tegenstelling tot een horloge, nauwkeuriger kan meten wat er aan beide kanten van je lichaam gebeurt in plaats van op slechts één arm.

Fietsen is het volgende doel, dat de heilige drie-eenheid voltooit en je het complete pakket geeft als het gaat om triatlon - en we weten dat triatleten dol zijn op gegevens en altijd meer inzicht willen in hoe ze hun vorm kunnen verbeteren om hun prestaties te verbeteren.

De gegevens zijn afkomstig van de MARG-sensoren aan boord die beweging in verschillende richtingen kunnen meten en metingen kunnen retourneren zoals hardloopvermogen, cadans, tempo, acceleratie en vertraging bij het opstijgen en landen, balans tussen links en rechts.

Dankzij de Incus Cloud-app worden alle gegevens met je telefoon gesynchroniseerd, zodat je beter kunt zien wat je aan het doen bent - met inzichten om je te vertellen wat het allemaal betekent. Van daaruit kunt u verbeteringen aanbrengen om blessures te voorkomen of om uw prestaties te verbeteren.

We vermelden dat er geen hartslag is inbegrepen: je kunt de Nova koppelen aan andere hartslagsensoren, zoals een aparte arm- of borstband , of aan sommige horloges - hoewel de smartwatch-connectiviteit momenteel wordt vermeld als "binnenkort beschikbaar" op de Incus Performance-website.

We kunnen ons voorstellen dat de verbinding met fietscomputers zou volgen, zodat je uiteindelijk één locatie hebt voor al je gegevens, in plaats van dat je naar verschillende apps moet kijken, een van Incus en een andere van Garmin (bijvoorbeeld).

Het huidige nadeel van het Incus Nova-systeem is dat je de door Incus geleverde kleding moet gebruiken, met t-shirts, vesten, een trisuit die allemaal beschikbaar zijn, evenals een lopende T-Strap die je als harnas voor het apparaat onder andere kunt dragen. normale sportkleding.

De Incus Nova kost £ 199,99 als onderdeel van een bundel (een zwem- of hardloopbundel) die ook toegang tot het Incus Cloud-platform voor die sporten omvat.

Het is een interessante benadering voor het verzamelen en analyseren van gegevens, die verder gaat dan wat je van een typische wearable krijgt - de vraag is of je serieus genoeg bent met je sport om de aanvullende inzichten die het platform zal opleveren nodig te hebben.