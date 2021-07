Hammerhead Karoo 2-update voegt Climber-functie toe om je te helpen de bergetappes te verslaan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hammerhead heeft de Climber-update voor de Karoo 2 uitgebracht , waarmee een gewilde functie is toegevoegd aan de vaardigheden van deze fietscomputer.

Toen Hammerhead de Karoo 2 lanceerde, was het duidelijk dat de software zou blijven evolueren. Dat lijken kleine veranderingen, zoals aanpassingen aan de gebruikersinterface of extra gegevensschermopties, maar het toevoegen van Climber dicht de kloof met Garmin en zijn ClimbPro.

Na de update (waarover je op de hoogte zou moeten worden gesteld), krijg je een lade-pop-up wanneer je een klim op je route nadert - zoals de bestaande Strava Segments-lade.

Dit verdeelt de klim naar beneden in segmenten van 100 meter/yard, kleurgecodeerd en ingedeeld, zodat je kunt zien wat er gaat komen, zodat je je versnelling en ademhaling kunt beheren om comfortabel vooruitgang te boeken.

De afstand tot de top van de klim en de resterende hoogte worden weergegeven, zodat je kunt beslissen of je naar de top kunt duwen of echt je versnellingen moet aanpassen omdat je al aan het blazen bent, terwijl de grafiek je het volledige profiel van de klim laat zien klimmen, inclusief uw positie.

Je kunt de lade omhoog trekken voor een weergave op volledig scherm, met grotere details, waaronder VAM (gemiddelde verticale stijging in meters), zodat je je kunt concentreren op de klim.

Je kunt de opties voor Climber vinden in het instellingenmenu, waar je kunt aangeven wanneer het zal verschijnen, op alle beklimmingen, gemiddeld of zwaar, op basis van je voorkeur. In wezen lijkt het erop dat het zich op dezelfde manier zal gedragen als ClimbPro op de Garmin Edge doet.

De Hammerhead Karoo 2 is een op Android gebaseerde fietscomputer die een steeds groter aantal functies biedt via updates die om de paar weken aankomen.

