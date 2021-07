Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zorgbedrijf Omron heeft een 2-in-1 apparaat voor thuis aangekondigd voor gelijktijdige elektrocardiogram- en bloeddrukmonitoring.

De Omrom Complete is ontworpen om atriale fibrillatie te helpen detecteren - snelle of onregelmatige hartslagen. Dit soort aritmie is de meest voorkomende oorzaak van een beroerte, dus regelmatige controles thuis voor degenen die het meeste risico lopen, kunnen latere problemen voorkomen.

Het combineert met een iPhone of Android-apparaat met de speciale Omrom Connect-app om metingen bij te houden en zelfs veilig te delen met een arts.

"We hebben Complete ontwikkeld om het identificeren van de belangrijkste oorzaak van beroertes toegankelijker en routinematiger te maken", Lucía Prada, marketingdirecteur van Omron.

"AFib kan geen symptomen vertonen en is mogelijk niet aanwezig tijdens doktersbezoeken omdat de episodes komen en gaan, wat betekent dat het vaak niet gediagnosticeerd wordt. Daarom zagen we de noodzaak om ECGs thuis te krijgen, waar regelmatig metingen kunnen worden gedaan door risicopatiënten en gedeeld met huisartsen om deze kans te vergroten naast hun gebruikelijke bloeddrukmetingen, zonder enig extra ongemak."

Het apparaat bestaat uit een armmanchet voor bloeddrukbewaking, voor elektrodesensoren (twee aan de bovenkant, twee aan de zijkanten) om ECG-metingen van uw vingers en duimen te nemen, en een smartphonedock. Het koppelt met uw handset via Bluetooth.

Het Omron Complete-systeem is nu verkrijgbaar voor £ 199.

Beste fitnesstrackers 2021: Topactiviteitsbanden om vandaag te kopen Door Britta O'Boyle · 2 maart 2021 Onze gids met de beste fitnesstrackers die beschikbaar zijn, helpt u stappen te tellen, calorieën bij te houden, uw hartslag, slaappatronen en meer