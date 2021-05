Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hielden absoluut van beide laatste twee generaties e-bikes van Cowboy (de derde generatie fiets staat nog steeds behoorlijk bovenaan onze lijst met de beste elektrische fietsen die er zijn ), maar het bedrijf staat nog lang niet stil - het heeft zojuist de nieuwste versie van onthuld. zijn fiets.

De Cowboy 4 (of kortweg C4) heeft een ietwat herontworpen uiterlijk en veel veranderingen onder de motorkap (of moet dat in het frame zitten?). Hij krijgt ook een nieuw broertje of zusje - de C4 ST, die allemaal dezelfde specificaties heeft, maar in een nieuw doorlopend ontwerp.

Dat is volgens ons een enorme toevoeging - het frame van de Cowboy is altijd strak geweest, maar was niet al te toegankelijk voor iemand die gewend was aan een instap. Het zou het ook een stuk gemakkelijker kunnen maken om mensen ervan te overtuigen dat de forse prijs van € 2.490 / £ 2.290 de moeite waard is.

Naast het nieuwe frame zijn er echter talloze kleine verbeteringen te vinden. Een nieuwe aandrijflijn betekent dat het koppel een boost heeft gekregen van 50 procent ten opzichte van de vorige time-out, waardoor het ongelooflijk snel van de blokken af zou moeten zijn, terwijl een nieuw Quadlock-montagestation op het stuur is ontworpen om je telefoon handig als dashboard te laten fungeren. Het laadt ook je telefoon op om je in beweging te houden, hoewel je een compatibel hoesje nodig hebt.

De uitstekende Cowboy-app heeft ook een nieuw likje verf gekregen om dingen gemakkelijker te maken om te navigeren, en met het oog op het gebruik van het dashboard, wat welkom is. Spatborden zijn nu standaard inbegrepen en er zijn een groot aantal nieuwe componenten in de fiets, zelfs die lijken op de oude versie.

Er zijn voor het eerst ook echte kleuropties, waaronder grijs, kaki en zand, nog een welkome afwisseling. De fietsen zullen in eerste instantie een EU-product zijn, zoals voorheen, maar Cowboy zegt dat het zijn zinnen erg op de VS gericht heeft. Pre-orders beginnen nu vanaf de Cowboy-website en worden waarschijnlijk in september verzonden.

Geschreven door Max Freeman-Mills.