Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Komoot heeft aangekondigd dat het live tracking toevoegt als een optie voor zijn populaire routing-app, wat betekent dat je je locatie kunt delen en mensen kunt laten volgen.

Live volgen is een populaire optie, vooral voor fietsers, die op zondagochtend de deur uitgaan zonder echt een idee te hebben wanneer ze misschien weer thuis zijn. Live volgen biedt gemoedsrust voor vrienden en familie, of dat nu interesse is in waar ze komen of hoe ver van huis ze zijn.

Voor Komoot maakt de live-trackingfunctie deel uit van het Premium-abonnement en bevat het een kleine bonus - het deelt ook het batterijniveau van de telefoon, zodat je weet of iemand bijna leeg is, dus er is geen reden tot paniek.

Zodat de batterij niet wordt verspild, worden locatie-updates alleen verzonden wanneer een vriend meekijkt, dus het deelt niet constant gegevens. Precies hoe dat in de praktijk werkt, kunnen we niet zeggen zonder het te testen - en of dat mogelijk een gat in het spoor kan achterlaten als de andere persoon geen signaal heeft, weten we nog niet.

Komoot zegt dat de service je laat weten wanneer een persoon zijn bestemming waarschijnlijk zal bereiken en hoe lang hij de activiteit ook al doet.

U kunt mensen toewijzen als veiligheidscontacten en ze worden automatisch op de hoogte gesteld wanneer u vertrekt en begint met het opnemen van een route. Je hebt natuurlijk de vrijheid om live tracking in of uit te schakelen wanneer je maar wilt.

Komoot wil zich onderscheiden van andere apps voor het volgen van activiteiten door de focus stevig op het buitenleven te leggen - en vooral op het terrein. De sterke punten van Komoot liggen in het vinden, plannen en verkennen buiten de gebaande paden, waardoor u inzicht krijgt in routes die u misschien niet vindt via zoiets als Google Maps.

De vangst is dat live tracking alleen beschikbaar is voor degenen die het Premium-abonnement nemen, dat £ / € 59,99 per jaar kost. Komoot is beschikbaar voor iPhone of Android , met compatibiliteit voor een reeks andere fitnessapparaten voor gegevenssynchronisatie.

Geschreven door Chris Hall.