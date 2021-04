Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - VanMoof maakt een aantal van de meest plezierige e-bikes waar dan ook op de markt als het gaat om de kwaliteit van het rijden - de S3 en X3 zijn weelderig in gebruik, bieden een groot aantal slimme functies en een extreem soepele rit.

Er bestaat echter nog niet zoiets als een perfecte ebike, en VanMoof heeft enkele verbeteringen voor zijn fietsen bedacht. De eerste komt in de vorm van een gloednieuw accessoire: de PowerBank, een nieuw extern batterijpakket. Het past precies in het frame van uw VanMoof-fiets om een behoorlijke slag extra bereik toe te voegen, afhankelijk van het ondersteuningsniveau dat u gebruikt.

Je krijgt in totaal 45-100 km extra, voegt 2,8 kg gewicht toe aan je fiets en krijgt veel meer flexibiliteit als het gaat om het opladen van je fiets, aangezien de PowerBank volledig afneembaar is en binnenshuis kan worden opgeladen terwijl je laat uw fiets buiten staan. Hij kan de hoofdaccu van de fiets opladen, of u nu stilstaat of onderweg bent.

Dat is echter niet al te goedkoop - een PowerBank kost $ 348, € 348 of £ 315 plus verzendkosten als je hem niet tegelijkertijd met een fiets krijgt. Toch is het aanbod van de X3 en S3 al ongelooflijk solide zonder een, dus het is nauwelijks een meerkost die iedereen zal moeten maken.

VanMoofs heeft ook enkele verfijningen aan de fietsen zelf aangebracht, hoewel niets substantieel genoeg om een hernoeming te rechtvaardigen. Ze krijgen iets duidelijkere matrixdisplays om snelheid en andere informatie weer te geven terwijl u rijdt, opnieuw ontworpen spatbordkleppen en pedalen, plus betere interne bedrading.

Geen van die extraatjes zal een revolutie teweegbrengen in de feitelijke ervaring van het gebruik van een VanMoof, maar het klinkt alsof het verder zal cementeren als een door en door uitstekende keuze in de competitieve ebike-markt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.