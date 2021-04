Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op afstand een fiets kopen is nooit een gemakkelijke taak geweest - tenzij je uitgebreide ervaring hebt, kan het een beetje een nachtmerrie zijn om precies te weten welke maat en welk type frame bij je past.

Dat wordt misschien gemakkelijker als naar een fietsenwinkel gaat, is gemakkelijker en weer veilig, maar het vinden van oplossingen voor degenen die er niet uit kunnen, is nog steeds enorm waardevol.

MyVeloFit heeft dat doel genomen en ermee gelopen, door een virtuele fietsfitting te creëren die AI gebruikt om u te informeren over wat voor soort frame het beste is voor uw lichaamstype, op basis van videos van u strekken en fietsen.

Het verdeelt je lichaam in segmenten en kijkt naar hoe je beweegt om te zien of je huidige fietspas je misschien remt of pijn veroorzaakt, en geeft je vervolgens een analyse van die fit.

Bovendien zal de site binnenkort een service lanceren om deze gegevens om te zetten in een AI-aangedreven aanbeveling van een nieuwe pasvorm voor jou - hoewel dat beperkt blijft tot betalende klanten in plaats van degenen die het gratis serviceniveau gebruiken.

Het valt nog te bezien of het systeem van MyVeloFit goed genoeg werkt om tempo en gebruikers op te pikken, maar het kernidee is zeker gezond. Zelfs vóór de pandemie is het altijd prettig om dingen vanuit huis te kunnen doen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.