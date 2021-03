De nieuwste hartslagmeter van Myzone kan op de borst, arm of pols worden gedragen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De nieuwste hartslagmeter van Myzone is een verwisselbare PPG- en ECG-hartslagmeter die op de borst, arm of pols kan worden gebruikt.

De MZ-Switch-tracker kost $ 159,99 / £ 139,99 en blijft trouw aan Myzones ethos van het belonen van inspanning boven fysieke fitheid. Het heeft een batterijduur van tussen de drie en zes maanden op een enkele lading, afhankelijk van het gebruik, waarbij alleen gebruik op de borst het minst energie-hongerig is.

De tracker ondersteunt Ant + en Bluetooth en heeft een ingebouwd geheugen van 36 uur. Zoals je zou verwachten, kan het verbinding maken met je telefoon, apps en apparaten van derden, zoals Apple Watch, Samsung Watches, Android Wear, Strava, Garmin, MapMyRun en Apple Health plus de Myzone-app. U kunt ook thuis trainen vanuit uw sportschool met behulp van MZ-Remote.

MyZone zegt dat voor alle oefeningen, met uitzondering van zwemmen, maar ook voor oefeningen waarbij zware polsbewegingen of flexie betrokken zijn, zoals roeien, gewichtheffen, HIIT of hardlopen, de onderarm of borstband moet worden gebruikt. Om PPG-metingen voor de pols en onderarm te activeren, moet u op een kleine knop aan de zijkant van de MZ-Switch drukken om de optische uitlezing te activeren.

De op de borst gebaseerde tracking - de traditionele kracht van Myzone - blijft een geciteerde 99,4% ECG-nauwkeurigheid bieden en kan worden gebruikt voor alle oefeningen behalve zwemmen. Net als bij de MZ-3-tracker van Myzone, hoeft u alleen maar de borstband om te doen met de MZ-Switch-module en deze activeert automatisch de ECG-meting.

"De nieuwe MZ-Switch is half zo groot", legt Dave Wright, CEO van Myzone, uit tijdens een briefing met Pocket-lint. "Dus als je dat daar kunt zien, is het half zo groot, en we noemen het de schakelaar, want je kunt het uitknopen en dan om je pols doen, losknopen, op je onderarm zetten, dan kun je het op een sportbeha kun je hem vastknopen op een mooi T-shirt. En het gaat erom dat het afhangt van de modaliteit van je training. "

"Als je buiten aan het trainen bent, maakt hij verbinding met je smartphone en je smartwatch. Je kunt je tegel dus op je Apple Watch op je Samsung-horloge op je Android-horloge hebben staan. Maar het hele punt is dat we wilden [het] de meest veelzijdige maken ... en uw activiteit echt volgen ".

Geschreven door Dan Grabham.