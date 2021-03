Specialized heeft een nieuwe versie van zijn Turbo Levo eMTB en het is een beest

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Specialized heeft een nieuwe versie van de Turbo Levo elektrische mountainbike aangekondigd, die de meest capabele en wendbare eMTB wil zijn die je kunt kopen.

De Levo is gebaseerd op Specializeds Stumpjumper EVO met een volledig carbon frame, met een veerweg van 150 mm achtervering.

Het maakt gebruik van een raamstijlontwerp, met een 27,5-inch achterwiel en een 29-inch voorkant, met als doel de fiets wendbaarder te maken, terwijl hij ook de kracht inpakt.

Er zit een nieuwe Turbo Full Power System Motor 2.2 in het hart, samen met de MasterMind-regeleenheid die ervoor zorgt dat je het vermogen hebt wanneer je het wilt en nodig hebt, en de gegevens om naar te kijken.

Er is compatibiliteit met andere sensoren - zoals een ANT + hartslagsensor - om meer gegevens te integreren, en met draadloze updates wordt uw fiets in de loop van de tijd steeds beter. Hopelijk zal jouw rijden dat ook doen.

In combinatie met de Mission Control-app kun je ook je stroomverbruik tijdens je rit in kaart brengen om ervoor te zorgen dat je niet met lege batterijen achterblijft voor de laatste killer-klim.

Toen we het uitgaande model van de Turbo Levo beoordeelden , ontdekten we dat dat vermogen soepel werd geleverd, wat betekent dat je niet hoeft na te denken over wat het doet - je kunt gewoon instappen en rijden.

Er is een koppel van 90 Nm en een piekvermogen van 565 W van de 700 Wh-batterij met bediening op het stuur om het vermogen in stappen van 10 procent te verhogen of te verlagen. Specialized zegt dat je 5 uur rijden krijgt van de 700 Wh-batterij, maar het hangt natuurlijk af van wat je probeert te doen.

De fiets zelf is verkrijgbaar in zes verschillende maten en er zijn ook geometrie-aanpassingen die je kunt maken, door de balhoofdhoek of de trapashoogte aan te passen om dingen verder te personaliseren.

Op het Expert-model kijk je naar SRAM X01 Eagle voor de 12-speed 10-52 cassette, met een 32 kettingblad vooraan. Dwarswielen zitten voor en achter (in verschillende maten) met SRAM hydraulische schijfremmen.

Zoals eerder zijn er drie kwaliteiten van de Levo:

Deskundige: £ 8.750

Pro: £ 10.750

S Works: £ 13.000

Terwijl je de modellen opvoert, vind je onder andere verbeterde componenten, zoals carbon wielen op de Pro, en de overstap naar SRAM Eagle ASX elektronisch schakelen op de S Works, naast andere voordelen.

Het Expert-model is nu verkrijgbaar bij Specialized dealers, de Pro- en S Works-modellen zullen in de zomer verkrijgbaar zijn.

Geschreven door Chris Hall.