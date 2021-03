Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hydrow wordt gelanceerd in het VK. Hydrow is al verkrijgbaar in de VS en biedt een roeitrainer voor een volledige lichaamstraining met weinig impact thuis.

Net als Peloton heeft Hydrow "sessies", maar die worden geleid door atleten en Olympiërs van wereldklasse. De lessen worden live gestreamd vanaf waterwegen over de hele wereld, ook in Londen, Miami, San Francisco en meer. Hydrow zei dat sessies thuisroeiers begeleiden bij hun trainingen, waarvan wordt beweerd dat ze "86% van de spieren van het lichaam in beslag nemen, bijna het dubbele van de hoeveelheid die wordt gebruikt tijdens het fietsen".

Het biedt ook een bibliotheek met extra krachttraining, yoga en pilateslessen "On the Mat" als aanvulling op roeitrainingen.

De roeier zelf is voorzien van een elektromagnetisch computergestuurd sleepmechanisme dat zich automatisch tot 240 keer per seconde aanpast om het gevoel van roeien op het water na te bootsen, terwijl het naar verluidt vrijwel stil blijft. Hydrow maakt ook reclame voor iets dat Live Outdoor Reality wordt genoemd, een zogenaamd meeslepende ervaring die "je naar het water voert en de unieke en boeiende beelden en geluiden van de rivier nabootst".

Beste fitnesstrackers 2021: Topactiviteitsbanden om vandaag te kopen Door Britta O'Boyle · 2 maart 2021 Onze gids met de beste fitnesstrackers die beschikbaar zijn, helpt u stappen te tellen, calorieën bij te houden, uw hartslag, slaappatronen en meer

Hydrow zei dat je kunt roeien terwijl je zwermen ganzen in Boston, dolfijnen in Miami en vrachttankers in de Baai van San Francisco ziet - allemaal vanuit het comfort van thuis, dankzij het 22-inch touchscreen van de roeier en de luidsprekers aan de voorkant. Gebruikers kunnen ook "naadloos overschakelen van het gevoel van een skiff, een achtpersoons boot of een traditionele roeimachine voor een echt authentieke ervaring".

Als dit u interesseert, kost Hydrow £ 2.295 met een maandelijks abonnement van £ 38. Je kunt het vanaf 22 maart 2021 kopen op Hydrow.co.uk.

Geschreven door Maggie Tillman.