Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zwift, het virtuele hardloop- en fietsplatform, streefde er al lang naar om zijn eigen hardware te produceren in plaats van afhankelijk te zijn van externe leveranciers - en nu lijkt het erop dat er drie hardwareproducten voor fietsen in de maak zijn.

DC Rainmaker gaat in een post dieper in op zijn speculatie over wat de aankondiging van een Zwift-vacature voor supply chain management waarschijnlijk betekent. De advertentiebeschrijving is specifiek door te zeggen dat Zwift "bezig is met het lanceren van drie fitnessproducten voor thuis, die Zwift zal produceren en rechtstreeks aan klanten over de hele wereld zal leveren".

We zijn terughoudend om drie fietstrainers te zeggen, met name omdat de kans groot is dat een van de producten een volwaardige slimme fiets zal zijn om zich aan te sluiten bij een baseline-trainer en een meer geavanceerde direct-drive-fietstrainer. Zwift zal alle prijspunten en eventualiteiten willen dekken, want het is tenslotte een abonnementsmodel - en, voor £ 11,99 / $ 14,99 per maand, komt daar de cashflow vandaan.

Het betrekken van nieuwe Zwifters met een product dat hen naar het platform kan lokken, of een nieuw product dat verder gaat dan het huidige aanbod van derden - hoewel de Tacx Neo 2T Smart en Wahoo Kickr V5 beide uitstekende opties voor directe aandrijving zijn - zou een sleutel kunnen zijn tot bestaande abonnees overhalen om te investeren in een nieuwe kit.

DC Rainmaker gaat verder met de details waar hij gelooft dat de kit vandaan zal komen, aangezien een bevestigd Chinees productieproces een aantal partnerschappen uitsluit, wat waarschijnlijk betekent dat Magebe een potentiële - maar onbevestigde - producent is van de inkomende Zwift-productlijn. Er wordt ook opgemerkt dat er meerdere partners op het spel staan, dus hoe dat zich zal manifesteren in de daadwerkelijke kit is iets dat we met grote interesse zullen bekijken.

Geschreven door Mike Lowe.