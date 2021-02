Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Gezondheidstechnologie is de afgelopen 20 jaar een enorm groeigebied geweest. Nog niet zo lang geleden was een hartslagmeter een specialistisch apparaat dat in laboratoria of bij topsporters werd aangetroffen.

Maar nu zijn er hartslagsensoren verpakt in tal van apparaten, voor een volledig prijsbereik, waardoor het gemakkelijker dan ooit is om je hartslag bij te houden en die te gebruiken bij je trainings- en fitnessactiviteiten.

Maar waar gaat het over? Hier is een eenvoudige gids voor hartslagmeting, waarom het nuttig is, hoe u het kunt gebruiken en welke apparaten beschikbaar zijn.

De grootste vraag is "waarom?" Waarom controleren mensen hun hartslag? Wat is het punt?

Simpel: uw hartslag is een heel goede manier om de impact van een activiteit op uw lichaam in realtime te meten.

Terwijl u traint, neemt uw hartslag toe om meer bloed door uw lichaam te pompen, zuurstof af te geven en afvalbijproducten van en naar uw spieren te verwijderen. Er gebeurt veel meer in het cardiovasculaire systeem dan dat, maar dat is het basisproces.

Lichtere training veroorzaakt een kleinere stijging van de hartslag en intensievere training leidt tot een grotere stijging. Door uw hartslag te meten, krijgt u een meetbaar idee van hoe hard u werkt en dat betekent dat u deze kunt gebruiken om uw training te begeleiden en uw prestaties te meten.

Belangrijk is dat u door uw hartslag te volgen een idee krijgt of u met de juiste intensiteit traint om de gewenste resultaten te bereiken.

Met brede toegang tot hartslaggegevens, is hartslagtraining nu iets waar je gemakkelijk mee aan de slag kunt. Veel trainingsprogrammas zijn direct of indirect gekoppeld aan hartslag- en hartslagzones.

Ongeacht de reden waarom u traint - om af te vallen, om een persoonlijk record te behalen in uw volgende race, om uw prestaties op wedstrijddagen te verbeteren - hartslagmeting kan u helpen uw inspanningen te concentreren om ervoor te zorgen dat u met de juiste intensiteit traint.

Hartslagtraining legt de nadruk op het raken van specifieke zones, gepersonaliseerd voor jou, zodat je weet dat je hard genoeg werkt, of kritisch, dat je het niet overdrijft. Omdat de hartslag op het individu is gericht, betekent dit dat u kunt trainen zonder snelheids- of afstandsmetingen te hoeven doen die u misschien nooit zou kunnen bereiken. In plaats daarvan kunt u zich concentreren op het behalen van uw doelhartslag.

Omdat convergentie de laatste jaren de grote trend in de technologie is, zullen de meeste mensen een hartslagmeter krijgen als onderdeel van een ander apparaat. Dat hoeft niet langer een apparaat te zijn dat speciaal voor sport is ontworpen, met de meeste smartwatches die deze functie nu bieden, evenals veel fitnessbanden.

Er zijn twee soorten versleten apparaten: optisch en elektrisch. De optische sensor gebruikt licht om de hartslag door de huid te detecteren, terwijl de elektrische sensor elektrische signalen van de hartslag detecteert.

Hier zijn enkele voorbeelden:

Eekhoorn_widget_2670420

Apple Watch is een enorm populaire keuze, inclusief een optische hartslagmeter sinds de originele versie in 2014. De prestaties van de hartslagsensor zijn door de generaties heen verbeterd en de Watch SE biedt een geweldige balans tussen prijs-kwaliteitverhouding en functies. Naast al die smartwatch-functies is er ook GPS om je sporten bij te houden, met integratie in Apple Fitness +.

Squirrel_widget_160772

Er is een enorm aantal Garmin-apparaten om uit te kiezen. Ze zijn ontworpen voor sport en fitness en alle recente modellen hebben een optische hartslagsensor op de achterkant, of je nu kiest uit Forerunner, Fenix, Vivo, Venu of andere. Functies zijn gericht op een actieve levensstijl, met veel ondersteuning voor hartslagtraining, gepersonaliseerde zones, trainingen binnen deze zones en andere feedbackpunten.

Eekhoorn_widget_161514

Polar was een van de eerste merken die commerciële hartslagmeters aanbood en het is nog steeds actief, met een reeks sportapparaten die optische hartslagmeting bieden. Net als Garmin bieden ze veel ondersteuning bij sport, begeleiding op zones en feedback over je prestaties en trainingsprogrammas op basis van hartslag.

Squirrel_widget_217724

Fitbit biedt al jaren fitnessapparaten aan. Goedkopere modellen richten zich op beweging, maar veel bieden nu ook optische hartslagmeting. Nogmaals, met een fitnessfocus kunt u begeleiding krijgen over zones, trainingsplannen en feedback over uw prestaties.

Eekhoorn_widget_3634518

Borstbanden worden als de meest nauwkeurige beschouwd, waarbij elektrische signalen worden gebruikt om de hartslag te detecteren. Het nadeel is dat je de riem om je borst moet dragen. Moderne borstbanden ondersteunen extra functies, Bluetooth- en ANT + -connectiviteit, waardoor verbinding kan worden gemaakt met andere apparaten (telefoons, laptops, fitnessapparaten, fietscomputers) en sommige, zoals de Garmin HRM-Pro, gebruiken extra sensoren om geavanceerde meetgegevens voor sommige sporten te bieden, indien gebruikt met een compatibel Garmin toestel.

Eekhoorn_widget_4152590

Als u de sensor van het apparaat verwijdert, krijgt u zoiets als de Polar Verity Sense, wat slechts een optische sensor is die u kunt dragen om hartgegevens te verzamelen. Het voordeel hiervan is dat het goedkoper en handiger is dan een borstband, maar weer data kan toevoegen aan een reeks andere apparaten, waardoor het een makkelijke optie is voor fietsers of degenen die een app op hun telefoon willen gebruiken voor hun trainingen.

Je zult vaak merken dat er hartslagsensoren zijn ingebouwd in fitnessapparaten. Handgreepplaten of aanraaksensoren op loopbanden, fietsmachines of crosstrainers geven u een rapport van uw hartslag op het display. Hoewel ze u niet de blijvende controle en het gemak bieden die een gedragen apparaat wel zal bieden, kunnen ze wel wat advies geven over uw hartslag.

Veel van de apparaten die uw hartslag volgen, vragen om uw basisgegevens, zoals uw leeftijd. Dan wordt uw maximale hartslag benaderd door uw leeftijd af te trekken van 220.

Doelzones worden vervolgens berekend als een percentage van uw maximale hartslag.

De doelzone voor matige activiteit is tussen de 50 en 70 procent van uw maximum; volgens de American Heart Association ligt het streefcijfer voor krachtige activiteit tussen 70-85 procent van het maximum.

Dus voor een 40-jarige zou dat uitkomen als een maximale hartslag van 180 bpm (220 - 40 = 180). Dan zou matige activiteit tussen 90-126 bpm zijn en krachtig tussen 126-153 bpm.

In werkelijkheid is dat een heel basale benadering en veel hartslagapparaten en trainingsprogrammas gebruiken in plaats daarvan vier of vijf zones:

Zone 1: Zeer licht, 50-60 procent

Zone 2: Licht, 60-70 procent

Zone 3: Matig, 70-80 procent

Zone 4: moeilijk, 80-90 procent

Zone 5: Heel moeilijk, 90-100 procent

Dit geeft een veel betere begeleiding, omdat je rekening kunt houden met herstel in de lage zones, of intervaltraining bovenaan. De meeste van de bovenstaande hartslagmeters geven u zonefeedback aan het einde van een activiteit, zodat u het voordeel van deze trainingssessie kunt zien, terwijl u ook de zone tijdens de activiteit volgt.

Maakt u zich geen zorgen - u hoeft dit niet meteen te berekenen. Vaak kun je een blik werpen op je sporthorloge en de gekleurde feedback van de zone zien, meestal van lichtblauw voor Zone 1 tot rood voor Zone 5 of vergelijkbaar.

Bij sommige apparaten kunt u aangepaste zones invoeren (als u een meer gevorderde gebruiker bent), of uw eigen waarden bijwerken op basis van uw prestaties. Sommige Garmin-toestellen kunnen bijvoorbeeld uw zones bijwerken op basis van uw prestaties, met aangepaste waarden voor hardlopen, fietsen en zwemmen.

Dat betekent dat ze vanaf een basisberekening van 220-leeftijd kunnen evolueren om een stuk persoonlijker te zijn voor jou en je prestaties in de echte wereld.

Als u zich eenmaal bewust bent van deze zones, kunnen ze worden gebruikt om u naar een effectievere training te leiden. De meeste trainingsprogrammas gebruiken deze zones om onderscheid te maken tussen soorten training om de door u gekozen doelen te bereiken.

Hoewel velen denken aan het verhogen van de snelheid door sneller te rennen, omvat een uitgebalanceerd trainingsprogramma zaken als herstelritten met lage intensiteit. Hier gaat het niet om het raken van die hoge zones, maar om tijd doorbrengen in de lagere zones is belangrijk.

Daarom is hartslagtraining belangrijk - omdat het je net zo goed kan vertellen wanneer je te hard werkt, als wanneer je niet hard genoeg werkt. Veel beginnende hardlopers zullen bijvoorbeeld hardlopen met een hartslag die erg hoog is. Dit kan vaak niet vol te houden zijn - en langzamer lopen zou beter voor hen zijn, waardoor ze van de run kunnen genieten, de impact verminderen en de hersteltijd verkorten.

Er zijn gratis trainingen die u kunt kiezen uit de meeste grote platforms - en vele andere bronnen online - maar als u ervoor kiest om zoiets als een Garmin- of Polar-apparaat te gebruiken, zult u merken dat ze trainingsprogrammas hebben die soorten training voorstellen die hebben vaak rechtstreeks betrekking op de bovengenoemde hartslagzones.

Fitnessplatforms - Garmin Connect, Strava, Polar Flow (hierboven) en andere - tonen je hartslaggegevens en hartslagzones, dus het is heel gemakkelijk om deze gegevens te vinden en te bekijken. Uiteraard zullen apparaten zoals Garmin trainingsprogrammas voor u maken op basis van uw hartslag, wat suggereert dat u een bepaalde hoeveelheid tijd in een bepaalde zone doorbrengt. Het zal dan uw horloge gebruiken om u te waarschuwen als u te hoog of te laag bent, zodat u uw intensiteit kunt aanpassen aan de training.

Uw hartslag in rust (RHR) is hoe snel uw hart klopt als u niets doet. Dit verschilt van persoon tot persoon, waarbij de British Heart Foundation zegt dat ergens tussen 60 en 100 slagen per minuut normaal is.

Uw individuele biologie speelt hier een rol - sommige mensen zullen lager zijn - het belangrijkste aan RHR is dat het u een goed idee geeft van hoe uitgerust u bent. Als u weet wat uw gemiddelde RHR is, kunt u gemakkelijk detecteren wanneer u gestrest of moe bent, omdat uw hartslag hoger zal zijn dan gemiddeld.

Dit is in wezen hoe een apparaat stress kan meten. Als u niet beweegt, maar uw RHR is hoger dan uw normale gemiddelde, doet uw lichaam iets, vecht misschien tegen een infectie, bent u misschien te moe, of reageert u op verhoogde adrenaline omdat u angstig bent of opgewonden.

Nogmaals, de hartslag in rust wordt vaak gecontroleerd door apparaten met een hartslagmeter. Als u zich uitgeput voelt, kan het zijn dat uw RHR hoger is dan normaal, een goede indicatie dat u het rustig aan moet doen.

Geschreven door Chris Hall.