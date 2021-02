Will Carling: Sensoren en data zijn de toekomst van rugby

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu het Guinness Six Nations Rugby Championship in volle gang is, heb je misschien al gezien hoe live dynamische statistieken van Amazon Web Services de kijkervaring hebben verbeterd.

Vorig jaar voor het eerst gebruikt, zijn de wedstrijdstatistieken (Kick Predictor, Visits to the 22, Ruck and Turnover Locations, Dominant Tackles en Power Game) zelfs nog belangrijker aangezien we de wedstrijden momenteel niet zelf kunnen bijwonen.

Met behulp van machine learning en gegevensanalysetechnologie helpen ze ons op een zinvollere manier in de sport te komen, terwijl we vanaf onze bank kijken.

Het zijn echter niet de enige technische innovaties waar rugby de komende seizoenen van zal profiteren. Zoals voormalig aanvoerder van Engeland en AWS Six Nations-ambassadeur, Will Carling, ons vertelde toen we onlangs met hem in contact kwamen, kan de veiligheid ook enorm worden verbeterd door middel van technologie.

"Ik denk dat sensoren in tandvleesbescherming enorm kunnen helpen bij het omgaan met hersenschudding en stoten in de hersenen", legde hij uit. "Die regelmatig in de gaten houden tijdens de training, niet alleen in wedstrijden, ik denk dat spelers, ouders, iedereen zich daardoor veel zekerder zullen voelen bij het spelen van rugby.

"Wetende dat je hersenen heel nauwlettend in de gaten worden gehouden door de doktoren en het medische team in plaats van alleen te zijn hoe je je voelt, is dat een gebied waarvan ik denk dat technologie rugby echt kan helpen."

Het is zeker logisch om een tandvleesbescherming te gebruiken voor meer dan alleen bescherming. Opro is inderdaad een bedrijf dat al schilden produceert die worden geleverd met sensortechnologie die botsingen op het hoofd kan controleren. Carling zou ongetwijfeld graag meer willen zien.

Hij zou ook graag zien dat andere gegevens worden verzameld via sensoren, voor trainingsdoeleinden en zelfs om scheidsrechters te helpen tijdens grote wedstrijden: "Als je sensoren in de schouders had, voor de scrum, zou je kunnen vertellen waar de stroom vandaan komt. , wat de invalshoeken zijn, al dat soort dingen, vertelde hij ons.

"Het zou scheidsrechters en TMOs (tv-wedstrijdofficials) een echt inzicht geven in waarom die scrum instortte? Weet je, keek hij ernaar met het blote oog? Je weet het gewoon echt niet. Dus ik denk dat het echt kan zijn. nuttig."

Kortom, we hebben al deze technologie binnen handbereik, waarom zou u deze niet gebruiken? Overdrijf het gewoon niet, Carling waarschuwde ook: "In de sport zullen emotionele en mentale vaardigheden ook altijd cruciaal zijn. Data kunnen dus enorm helpen, maar het neemt niet weg dat [het feit dat] spelers hebben om in de juiste gemoedstoestand te zijn en om te gaan met druk en scenarios zodra ze zich voordoen. "

Je kunt ons hele interview met Will Carling beluisteren in de Pocket-lint Podcast (aflevering 90) van deze week die morgen, 12 februari 2021, beschikbaar is.

Geschreven door Rik Henderson.