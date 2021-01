Wahoo Kickr Direct Connect zal uw indoortrainer bedraden voor betere virtuele rijprestaties

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wahoo heeft een saai maar belangrijk accessoire aangekondigd: de Kickr Direct Connect.

Als je de eigenaar bent van de nieuwste Wahoo Kickr, is het je misschien opgevallen dat er een aansluiting aan de achterkant zit die je niet hebt kunnen gebruiken. Het is iets dat we hebben opgemerkt in onze recensie van de Kickr V5 en het stelt je in staat je Kickr fysiek op je router aan te sluiten.

Het is zo simpel als het eigenlijk gaat, het bieden van een Ethernet-verbinding zodat uw slimme trainer rechtstreeks toegang heeft tot uw netwerk in plaats van Wi-Fi te moeten gebruiken. Zoals iedereen die van home entertainment houdt, weet, heeft een vaste verbinding altijd de voorkeur boven het gemak van draadloos, omdat u een van de potentiële storingspunten verwijdert.

Met een groei van het aantal mensen dat virtuele trainingstoepassingen zoals Trainer Road en Suf (Sufferfest) gebruikt, betekent een solide verbinding dat u waarschijnlijk betere resultaten krijgt - en in apps die concurrerend zijn, betekent dit een speelveld dat nogal meer niveau.

Er zal in de toekomst extra ondersteuning zijn voor opties van derden, en volgens Cycling Weekly omvat dat ook Zwift, dat bovenaan de lijst van veel mensen staat.

Naast een betere verbinding, betekent de Kickr DirCon dat u uw trainer in een tuinkantoor of kelder kunt plaatsen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over een goed Wi-Fi-signaal. Dat kan betekenen dat u Powerline-adapters gebruikt of verbinding maakt met een Ethernet-switch die u hebt ingesteld om uw computer of entertainmentcentrum van stroom te voorzien.

De nieuwe adapter werkt alleen met de laatste versie van de Kickr, hij ondersteunt ook geen oudere modellen of de Core of Snap varianten.

Het is nu beschikbaar voor £ 79,99 .

Geschreven door Chris Hall.