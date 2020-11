Wahoo Elemnt Rival GPS-horloge wil triatleten verleiden weg te komen van Garmin

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wahoo heeft zijn eerste multi-sport GPS-horloge aangekondigd, de Wahoo Elemnt Rival. Het nieuwe horloge is bedoeld om fietsers, hardlopers en triatleten tracking- en trainingsgegevens te bieden en heeft een truc in petto om overgangen soepeler te laten verlopen.

Een van de functies die de Elemnt Rival zal bieden, is een naadloze overdracht tussen horloge- en Elemnt-fietscomputers. U kunt gewoon op uw fiets springen en de gegevens op uw fiets laten uitlezen, zodat u niet steeds op uw horloge hoeft te kijken.

Er is ook geen gedoe met knoppen in de overgang, want de Rival zal automatisch overschakelen zonder de verschillende fasen van je race te doorlopen, zodat je niet met knoppen hoeft te porren, die je - laten we eerlijk zijn - altijd vergeet te doen zodra je de race verlaat. zwemmen.

Elders biedt de Elemnt Rival GPS- en hartslagmeting, past in het Wahoo-ecosysteem en biedt ondersteuning voor ANT + en Bluetooth-sensoren, dus het kan de hub zijn van een breder systeem van apparaten als dat is wat je wilt.

Koppel de Rival aan de Tickrx-hartslagmeter en je krijgt geavanceerde hardloopdynamiek, net zoals Garmin meer gegevens biedt als je de hartslagband gebruikt die is aangesloten op een horloge. Meer gegevens betekent meer manieren om te trainen en te zien wat uw lichaam doet - iets dat waarschijnlijk multisporters zal aanspreken.

Het kan ook de slimme indoortrainers van Wahoo , zoals de Wahoo Kickr , besturen voor een betere binnentraining .

Zwemmen in open water en in een zwembad wordt ondersteund, met geavanceerde gegevens zoals het aantal slagen en SWOLF. Fietsers krijgen een volledige verzameling statistieken, zoals stijging en daling, evenals live tracking, terwijl hardlopers ondersteuning krijgen voor loopbanden en regelmatige hardloopgegevens.

Het horloge heeft een keramische rand rond het display en ziet er goed stoer uit. Het display is 31,26 mm / 1,23 inch met een resolutie van 240 x 240 pixels, terwijl het horloge 46,5 x 46,5 x 12,5 mm meet. Er wordt beweerd dat het een batterijduur van 14 dagen biedt, wat het op één lijn zou brengen met zoiets als de Garmin Forerunner 945 .

Wat aantrekkelijk zou kunnen zijn, is de prijs van £ 349,99, die de Wahoo Elemnt Rival gunstig plaatst in deze competitieve markt - maar we zullen het horloge volledig moeten herzien om te zien hoe het het doet tegen gevestigde rivalen.

Geschreven door Chris Hall.