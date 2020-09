Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Peloton heeft een nieuwe versie van zijn populaire verbonden hometrainer aangekondigd naast een nieuwe, goedkopere hardloopmachine.

De Peloton Bike + is ontworpen met de feedback van klanten in gedachten. Net als de standaardfiets wordt deze geleverd met een display om live indoor cycling-lessen te bekijken en ermee te communiceren. Het nieuwe 23,8-inch HD-scherm kan echter 180 graden naar links en rechts worden gedraaid, zodat gebruikers andere lessen, zoals yoga, kunnen volgen als ze niet op de fiets zelf zitten.

Het heeft ook een nieuw geluidssysteem met vier luidsprekers, integratie met één tik met Apple GymKit voor eenvoudige Apple Watch-koppeling en een automatisch volgen digitaal weerstandssysteem. Deze laatste functie onthoudt uw streefwaarden en past automatisch de pedaalweerstand op en neer aan op basis van uw trainingsplan en de begeleiding van de instructeur.

De Peloton Bike + is vanaf 9 september verkrijgbaar in de VS, Canada, het VK en Duitsland en kost $ 2.495 / £ 2.295 / € 2.690.

De originele Peloton-fiets zal beschikbaar zijn voor een nieuwprijs van $ 1.895 met een proefperiode van 30 dagen.

De Peloton Tread is essentieel een enigszins verkleinde versie van de Tread + -loopmachine van het bedrijf, maar tegen een lagere prijs.

Het neemt enkele van de kenmerken van het vlaggenschip over, zoals de bedieningsknoppen en springknoppen, maar neemt minder ruimte in beslag. Het beschikt ook over een 23,8-inch HD-touchscreen met geïntegreerde luidsprekers.

Het zal vanaf 26 december beschikbaar zijn in de VS, Canada en het VK vanaf 26 december, Duitsland vanaf begin 2021. De prijs zal $ 2.495 / £ 2.295 zijn.

Geschreven door Rik Henderson.