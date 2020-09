Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Slaaptracking bestaat al een aantal jaren, met tal van bedrijven en apparaten die het aanbieden - sommige gedetailleerder dan andere en sommige bieden meer bruikbare gegevens dan andere.

Het omvat het volgen van slaapfasen, meestal gecategoriseerd als licht, diep en REM (snelle oogbeweging of dromen), met een uitsplitsing van hoe lang u in elke fase was en uw slaapduur gedurende de nacht.

Er zijn speciale slaapvolgapparatuur, fitnesstrackers en draagbare apparaten die uw slaap kunnen volgen, maar de geleverde gegevens en aangeboden functies verschillen per apparaat en bedrijf.

Sommige bedrijven bieden slaapscores, sommige hebben slimme alarmen om u binnen een bepaald tijdsbestek wakker te maken wanneer u in de lichtste slaap bent en andere combineren uw activiteits- en slaapgegevens om u inzicht te geven in uw algehele opladen en wat u daarvoor moet doen de beste resultaten.

Hier is alles wat u moet weten over slaaptracking en welke bedrijven wat aanbieden.

Slaaponderzoeken die in een laboratorium worden uitgevoerd, maken gebruik van polysomnografie, waarbij hersenactiviteit, oogbewegingen en lichaamsbewegingen worden gemeten via sensoren die op uw hoofd zijn bevestigd. Om slaap in fasen te classificeren, moet de variatie in de hartslagintervallen van het hart worden gemeten en er wordt gezegd dat een slaaptechnicus signalen moet meten in tijdvakken van 30 seconden.

Wearables en slaapmatten hebben natuurlijk niet de luxe van een laboratorium en sensoren die op je hoofd zijn bevestigd - en dat zou je ook niet elke avond willen. In plaats daarvan wordt het volgen van de slaap met deze apparaten gedaan door de hartslagmeter en bewegingssensoren te gebruiken om te detecteren in welke slaapfase uw lichaam zich s nachts bevindt. Gedurende de nacht duikt je lichaam in en uit de verschillende stadia: wakker, licht, diep en REM.

Je lichaam heeft een combinatie van al deze fasen nodig om te herstellen, opnieuw op te bouwen en je een uitgerust gevoel te geven als je wakker wordt. Van licht wordt gezegd dat het het geheugen en het leren versterkt, terwijl diep helpt bij lichamelijk herstel en REM zou helpen bij strategisch denken en creativiteit.

Er zijn veel onderzoeken geweest die een goede slaapkwaliteit koppelen aan een gezonde levensstijl. Een goede nachtrust kan uw stressniveaus verlagen, de bloeddruk verlagen, uw immuunsysteem helpen sterk te blijven en u helpen mentaal en fysiek te herstellen van de spanningen op uw lichaam.

Een goede nachtrust helpt je mentaal scherp te blijven - belangrijk voor mensen met een opleiding of mentaal belastende baan - maar ook fysiek sterk.

Slaap is vooral belangrijk voor lichamelijk herstel na inspanning en voor veel atleten is het een belangrijk onderdeel van een trainingsregime. Door herstel - inclusief slaap - bouw je de spieren en systemen die je gestrest hebt weer op, waardoor je sterker wordt.

Hier is een uitsplitsing van de bedrijven en apparaten die slaaptracking aanbieden en de verschillende aangeboden functies.

Alle activiteitstrackers van Fitbit die om de pols worden gedragen, bieden automatische slaapregistratie wanneer u ze in bed draagt. De hartslagmeter - als je apparaat er een heeft - houdt in combinatie met de bewegingssensoren je slaap bij en geeft je een uitsplitsing van je slaapfasen en een slaapscore van 100 wanneer je wakker wordt om je te helpen meten hoe goed je hebt geslapen.

In de Fitbit-app kun je je slaaptrends in de loop van de tijd zien en krijg je inzichten om je te helpen je nachtrust beter te begrijpen, hoewel de inzichten niet zo nuttig zijn als die van Garmin Body Battery.

Alle nieuwste apparaten van Fitbit bieden stille alarmen - je wordt wakker met een zachte trilling op je pols. Sommige Fitbit-apparaten - die met hartslagmeters - hebben ook Smart Wake, waarbij het apparaat je wakker maakt tijdens de optimale slaapfase binnen een door jou ingesteld venster.

Fitbit-apparaten die slaaptracking bieden, zijn onder meer:

Fitbit Inspire HR

Fitbit Charge 3

Fitbit-lading 4

Fitbit Versa

Fitbit Versa 2

Fitbit Versa Lite

Fitbit Ionic

Apple biedt slaapregistratie voor Apple Watches met watchOS 7 . Slaaptracking op de Apple Watch maakt gebruik van detectie van microbewegingen van de versnellingsmeter van het apparaat om slaapfasen vast te leggen, zodat u een overzicht krijgt van uw nachtrust en een grafiek met uw wekelijkse slaaptrends in de Slaap-app.

Er zijn oplaadherinneringen als je Apple Watch niet genoeg sap heeft om de nacht door te komen en een Wind Down-modus die met je iPhone werkt om je te helpen naar bed te gaan, zodat je meldingen kunt snoozen, meditatie-apps kunt openen, een muziekafspeellijst of activeer smart home-presets.

U kunt alles lezen over hoe slaaptracking werkt op Apple Watch in onze aparte functie.

WatchOS 7 en slaaptracking zijn compatibel met de volgende Apple Watch-modellen :

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 6

Apple Watch SE

Withings biedt slaapregistratie via de activiteitstrackers die om de pols worden gedragen, maar het biedt ook een speciale slaapvolgmat - Sleep Analyzer - die onder de matras wordt geplaatst, zodat u niets in bed hoeft te dragen.

De Sleep Analyzer biedt slaapstadiumgegevens en een slaapscore, maar heeft ook slaapapneu-detectie door uw ademhaling, hartslag en lichaamsbewegingen te meten, evenals snurkdetectie.

De activiteitstrackers van Withings volgen automatisch je slaap wanneer je ze in bed draagt en bieden een slaapscore, evenals lichte en diepe slaapfasen, stil alarm en Smart Wake-Up-functies, net als Fitbit maar zonder zoveel gegevens.

Withings-apparaten die slaaptracking bieden, zijn onder meer:

Withings Slaapanalysator

Withings Verplaats ECG

Withings Steel HR

Withings Scan Watch

Withings Pulse HR

Polars meest geavanceerde niveau van slaaptracking heet Polar Sleep Plus Stages en het houdt automatisch de hoeveelheid slaap bij die je hebt gehad, samen met de kwaliteit en vertelt je hoe lang je in elke slaapfase hebt doorgebracht. Er is een slaapscore op 100 - onderverdeeld in een weerspiegeling van stevigheid, kwantiteit en regeneratie.

Er zijn inzichten zodat u kunt zien hoe verschillende componenten van uw slaapscore zich verhouden tot uw gebruikelijke niveau. Los daarvan biedt Polar ook iets aan dat Nightly Recharge wordt genoemd. Dit neemt de slaapgegevens en plaatst deze in de context van uw dagelijkse activiteit om te zien hoe goed u bent opgeladen. Een zware trainingsdag gevolgd door slecht slapen en je wordt geadviseerd om te rusten in plaats van te trainen.

De volgende Polar-apparaten bieden de Sleep Plus Stages van het bedrijf, met Nightly Recharge:

Polar Vantage V Titan

Polar Vantage V

Polar Vantage M

Polar Grit X

Polar Ignite

Polar Verenigen

Garmin heeft een uitgebreid slaapvolgsysteem dat opnieuw uw slaapstadia bijhoudt en u een beeld geeft van hoe u sliep. Omdat veel Garmin-apparaten u ook zuurstofsaturatiewaarden geven, maakt dit samen met uw ademhalingsniveau ook deel uit van de slaapscore.

De gegevens stromen in een systeem genaamd Body Battery dat rekening houdt met uw stress- en activiteitenniveau van de dag ervoor om weer te geven hoe goed u hersteld bent. Het is een fantastisch systeem en het werkt echt, het geeft je een idee hoeveel je in de tank hebt.

Slaaptracking wordt breed ondersteund door Garmin-apparaten . Hieronder vindt u een lijst met recentere apparaten die ook Body Battery bieden:

Garmin Approach S62

Garmin Fenix 6-serie

Garmin Forerunner 245/245 Muziek

Garmin Forerunner 45 / 45S

Garmin Forerunner 945

Garmin Swim 2

Garmin Instinct

Garmin Instinct Tactical

Garmin Legacy Hero en Saga-serie

Garmin MARQ-serie

Garmin Quatix 6

Garmin Tactix Delta

Garmin Venu

Garmin Vivoactive 4 / 4S

Garmin Vivosmart 4

Garmin Vivomove 3 / 3S

Garmin Vivomove Luxe

Garmin Vivomove-stijl

Samsung gebruikt een combinatie van hartslag en beweging gedurende de nacht om te bepalen hoe goed je hebt geslapen. Als u een van de compatibele horloges of fitnesstrackers draagt, maakt deze automatisch een grafiek aan die u de volgende ochtend kunt bekijken wanneer u wakker wordt.

In deze grafiek zie je hoeveel uur je in diepe slaap, lichte slaap en REM-slaap hebt doorgebracht, met een uitsplitsing onder die grafiek die laat zien hoe dat zich verhoudt tot de optimale tijd in elke slaapcyclus. Vervolgens gebruikt het deze gegevens om een slaapscore op 100 te maken. Hoe hoger de slaapscore, hoe beter je hebt geslapen.

Zodra u een paar nachten slaap heeft bijgehouden, zal Samsung Health (de app die u gebruikt om alles bij te houden) een gemiddelde uitsplitsing voor u creëren en helpen begrijpen hoe u uw slaap kunt verbeteren door u te vertellen dat u niet te laat naar bed moet gaan , of streef elke dag naar een consistente bedtijd.

De meeste recentere wearables van Samsung houden de slaap bij, waaronder de volgende:

Galaxy Watch 3

Galaxy Watch Active 2

Galaxy Watch actief

Galaxy Watch

Galaxy Fit

Galaxy Fit e

Gear Fit 2 Pro

Geschreven door Britta O'Boyle.