Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Geen twee lopers zijn hetzelfde gebouwd. Sommigen houden ervan om de schoenen aan te trekken en te ontsnappen naar het dichtstbijzijnde bosrijke pad. Anderen blijven stevig op de weg. Dan zijn er nog mensen die een rechte lijn zoeken naar de dichtstbijzijnde loopband. Of dat nu in de sportschool is of je bent in je eentje aan het sporten, die tijd kan soms saai worden om kilometers aan de riem te klokken.

Gelukkig zijn er nu manieren om die loopbandtijd te verlevendigen. Een van de beste manieren is via Zwift Run. Het is een virtueel trainingsplatform dat voornamelijk is gebouwd voor wielrenners, maar nu wat liefde toont aan hardlopers die niet naar buiten willen. Als je eenmaal alle benodigde uitrusting hebt om het te laten werken - die we hieronder zullen bespreken - kun je het staren in de ruimte ruilen voor rennen in werelden met virtuele omgevingen, of dat nu alleen is of met andere virtuele hardlopers.

Zwift is een online multiplayer-omgeving voor sportieve mensen waar je real-world indoor hardlopen en fietsen wordt weerspiegeld in een virtuele.

Pocket-lint

Voor hardlopen betekent dat dat je wat je doet op een loopband meeneemt en een avatar aandrijft om door omgevingen te rennen die zijn geïnspireerd door echte plaatsen - in de VS en het VK, inclusief Londen.

Al uw belangrijkste hardloopstatistieken - inclusief snelheid, tempo en cadans - worden in realtime weergegeven met trainingen die zijn opgeslagen in Zwift en kunnen ook worden gesynchroniseerd met apps van derden, zoals Strava en Garmin Connect.

Je kunt zelf virtueel hardlopen, lid worden van een andere hardloper of hardlopen in groepen. Er zijn dagelijkse evenementen waaraan je kunt deelnemen, of kies ervoor om trainingsplannen te volgen als je een (echte) race nadert.

Naarmate je meer mijlen verzamelt en PBs raakt, kun je een level omhoog gaan om virtuele items te ontgrendelen, zoals hardloopschoenen op basis van echte schoenen, als je het idee leuk vindt om in een virtueel paar Hokas te rennen.

Om dat allemaal te doen, heb je de nodige technologie nodig om je bewegingen te volgen en een geschikt apparaat om de Zwift-software weer te geven. Het goede nieuws is dat de brede ondersteuning voor apparaten betekent dat je Zwift thuis kunt gebruiken als je je eigen loopband hebt - of ook op de loopband in je sportschool.

Dit is het goede nieuws: in tegenstelling tot het maandelijkse abonnement dat nodig is om in de virtuele werelden van Zwift te fietsen, is Zwift Run momenteel gratis voor hardlopers. Of dat op de langere termijn zo blijft, is niet duidelijk.

Het lijkt erop dat Zwifts eerst zijn gemeenschap van virtuele hardlopers wil opbouwen - net als zijn fietsers - om het een levendiger plek te maken voor mensen die liever hun voeten op de grond houden in plaats van op de pedalen.

Er zijn een paar dingen die de basiservaring van Zwift Run vormen. Het eerste dat nodig is, is toegang tot een loopband. Het hoeft geen loopband te zijn met slimme of verbonden vermogens. Een normale standaard loopband is prima. Het hoeft ook niet uw eigen loopband te zijn. De flexibiliteit van de opstelling betekent dat je hem ook op een loopband in een sportschool kunt gebruiken.

Het eerste dat u hoeft te doen, is de Zwift-app downloaden, die gratis is en beschikbaar is voor Mac, Windows, iOS en Android. Misschien zie je ook een Zwift Companion-app als je naar die Zwift-app zoekt. Dat is niet nodig voor het installatieproces.

Als je het eenmaal naar je apparaat hebt gedownload en een account hebt aangemaakt, is het volgende stukje van de installatiepuzzel om te krijgen wat nodig is om je beweging op de loopband te volgen om het door te geven aan het Zwift-universum. Er zijn een paar manieren om dit te doen, maar de goedkoopste optie is om een voetsensor te kopen.

Deze foot pods zijn meestal vastgemaakt aan de veters van je hardloopschoen. De pod bevat de nodige sensoren om metrische gegevens zoals snelheid, afstand en hardloopspecifieke gegevens zoals cadans te meten.

Zwift biedt zijn eigen voetsensor die is geoptimaliseerd voor het platform - u kunt deze hier in de officiële winkel bekijken (het is de enige plaats om er een te krijgen) - maar u kunt ook de Garmin voetsensor, Polar stride sensor of Stryd gebruiken om doe hetzelfde werk. Als je thuis of in de sportschool een Zwift-hardloopsessie gaat doen, heb je dit altijd nodig.

Voordat u virtueel gaat hardlopen, moet u de kalibratietest uitvoeren om er zeker van te zijn dat wat de sensoren in de voetsensor doorgeven aan de app, nauwkeurig is. Dit zorgt ervoor dat het de juiste snelheid registreert en de afstand nauwkeurig bijhoudt. Als u eenmaal tevreden bent dat het geld oplevert, is het tijd om te kijken wat u kunt doen.

squirrel_widget_237930

Dus wat kunnen hardlopers precies doen in Zwift? Er wordt hier behoorlijk wat aangeboden.

Het universum van Zwift bestaat uit zes werelden. Drie van die werelden worden altijd aangeboden om elke dag door te rennen, met een reeks verschillende routes met verschillende afstanden die passen bij hoeveel tijd je hebt om te trainen. Je kunt er gewoon voor kiezen om een van die werelden en een van de aangeboden routes te kiezen en te gaan hardlopen.

Deze werelden bevatten zowel virtuele fietsers als hardlopers, maar er zijn nu speciale hardlooproutes om je te helpen de wielen te vermijden, te herkennen aan het kleine hardlooppictogram wanneer je over routes beweegt.

Als u op zoek bent naar iets meer gestructureerd of gefocust, zijn er ook programmas waarvoor u zich kunt inschrijven met opties voor nieuwe hardlopers en degenen die meer gevorderd zijn. Dus je zou kunnen proberen om een snellere 5 km te lopen of je wilt training opbouwen voor een halve marathon. Deze opties geven u de plannen die u voor elke hardloopsessie moet volgen.

Als u al goed thuis bent in uw training en een aantal van de trainingen die u buitenshuis doet, op de loopband wilt meenemen, kunt u dat hier ook doen. Er zijn trainingen gebouwd rond tempo-runs om aan die snelheid te werken.

Net als je typische online multiplayer-game, beloont Zwift je voor je voortgang. Wanneer je mijlpalen bereikt zoals je eerste 5 km, je snelste mijl, of je verbindt Strava eenvoudig met een nieuw apparaat of app, kunnen deze acties XP-punten ontgrendelen, waardoor je een level omhoog gaat en toegang krijgt tot virtuele items.

Deze items kunnen worden bekeken vanuit het menuscherm dat toegankelijk is wanneer u zich in de realtime hardloopmodus bevindt. Er zijn virtuele cadeaus zoals sokken, shirts en zweetbanden met het merk Zwift. Er zijn ook hardloopschoenen van Under Armour, New Balance en Hoka om aan je rotatie toe te voegen.

Naast de belangrijkste Zwift-app is er ook een Zwift Companion-app. Het is gratis te downloaden voor compatibele iOS- en Android-apparaten en is ontworpen om het gemakkelijker te maken om te controleren wat er tijdens je sessies gebeurt en om te zien wat er in de Zwift-wereld gebeurt als je niet op de loopband zit.

Naast het tonen van uw realtime kaart en statistieken, kunt u deze ook gebruiken om andere hardlopers berichten te sturen of ze een duim omhoog te geven. Er zijn ook functies voor groepsberichten als je zin hebt in een praatje met andere hardlopers, samen met de mogelijkheid om andere hardlopers te volgen (in afwachting van hun goedkeuring van het verzoek).

Als u geen virtuele routes uitvoert, kunt u met de app ook zien wie het platform gebruikt, opmerkingen achterlaten, inchecken bij aankomende evenementen en records en prestaties bekijken en recente activiteiten bekijken die door uzelf en andere gebruikers zijn voltooid.

Als je een hardloper bent, bestaat de kans dat je Strava al gebruikt, dat hardloopgegevens verzamelt en op een geaggregeerde en zinvolle manier presenteert.

Gelukkig heeft Zwift dit onderkend en maakt het het mogelijk om virtuele runs te synchroniseren met Strava. Om dat te doen, moet je naar je profiel in de Zwift-app of Zwift Companion-app gaan, Instellingen zoeken en vervolgens Verbindingen. Van daaruit moet je inloggen op je Strava-account, zodat je trainingen automatisch kunt synchroniseren.

Zwift Run werkt wel met de Apple Watch - en die verbinding stelt je in staat om de hartslagmeter van de smartwatch te gebruiken.

De monitor op de Series 5 biedt een goede nauwkeurigheid vanaf de pols, dus het is een leuke optie om te hebben als u niet wilt investeren in een speciale borstband voor de hartslagmeter.

Als je je Apple Watch-hartslagmeter wilt gebruiken om Zwift op een iPhone te gebruiken, moet je de Zwift-app voor je iPhone en Apple Watch downloaden. Je moet ook de Zwift Companion-app downloaden om Zwift toegang tot je Apple Watch te geven. Wanneer je de Zwift-app start, heb je de optie. U kunt ook een soortgelijk proces uitvoeren om de Watch te koppelen met Mac, pc of een iPad .

Garmin heeft nu een Virtual Run-modus voor Zwift toegevoegd, waarmee u gegevens zoals hartslag, cadans en tempo naar Zwift kunt sturen in plaats van dit vanaf een voetsensor te doen.

Die ondersteuning wordt momenteel alleen geboden op de Forerunner 945 , 245 en Fenix horloges.

Wanneer je die Virtual Run-modus selecteert, moet je Zwift openen op elk apparaat waarop het draait, en vervolgens het koppelingsproces doorlopen zoals je zou doen met andere sensoren. Druk op Start op je horloge en je bent klaar om te gaan.

Het goede nieuws is dat je op de afdeling hardloopschoenen niets speciaals nodig hebt om Zwift Run te gebruiken. Zolang er ruimte is om de footpod vast te zetten (en die zou er moeten zijn), kan alles.

Als je op zoek bent naar iets nieuws dat goed bij de molen past, dan is de New Balance Fuelcell Rebel een goede optie. Deze zouden mooi op de riem moeten rollen en u voldoende kilometers moeten opleveren als u het grootste deel van uw tijd op een loopband gaat trainen.

squirrel_widget_237891

Om het opstartproces echt te vereenvoudigen, kunt u investeren in een loopband die hardloopinformatie naar Zwift kan sturen zonder extra sensoren. Dat betekent ook dat het niet nodig zou moeten zijn om het kalibratieproces te doorlopen om ervoor te zorgen dat het nauwkeurig wordt gevolgd.

Er zijn een heleboel verbonden loopbanden die leuk spelen met Zwift. Onze keuze is de MyRun-loopband van Technogym. Het werkt momenteel alleen met de iPad-versie van Zwift, dus dat is iets om in gedachten te houden.

Pocket-lint

Als je het idee niet leuk vindt om te moeten onthouden iets op je hardloopschoenen te klemmen om de prestaties bij te houden, is de Runn een sensor die op de zijrails van je niet-slimme loopband wordt gemonteerd met behulp van een optische sensor die kleine geplaatste sensorstickers leest op de band om runstatistieken bij te houden.

Het verzendt snelheid, cadans en zelfs helling naar Zwift via Bluetooth- of ANT + -connectiviteit. Het kan worden opgeladen via USB en biedt 10-12 uur na één keer opladen.

Je kunt het kopen in de Zwift-winkel .

Zwift werkt gelukkig met een groot aantal schermtoestellen, waaronder smartphones, tablets en computers. Het speelt goed met iPhones en iPads en Android-tablets en werkt op een maximale resolutie van 1080p.

Hoewel het geweldig is dat schermen van alle formaten worden ondersteund, is het heel anders om Zwift op een iPhone te gebruiken dan op een laptop. Groter is altijd beter, dus als je je laptop aansluit op een monitor of deze populaire televisie via HDMI (of een Apple TV gebruikt), wordt de virtuele run nog meeslepender.

squirrel_widget_189218

Zwift is compatibel met externe hartslagmeters die Bluetooth Smart en ANT + -connectiviteit ondersteunen. Dat omvat smartwatches zoals de Apple Watch en borstbanden voor de hartslagmeter.

Als je betrouwbare hartslaggegevens waardeert en niet veel aan een andere sensor wilt besteden, is de Polar H9-borstband een goede schreeuw en biedt hij de betrouwbare connectiviteitsondersteuning die je nodig hebt om hem te koppelen met Zwift.

squirrel_widget_237917

Amazon US Prime Day-deals 2021: hier brengen we je alle grote Prime Day-deals van Amazon US Door Maggie Tillman · 29 April 2021

Geschreven door Michael Sawh. Bewerken door Chris Hall.