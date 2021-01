Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op de virtuele CES van dit jaar kondigde Sony aan dat het eindelijk in de dronebusiness springt door te pronken met zijn nieuwe Airpeak-drone terwijl hij rond de S-Vision-conceptauto van het bedrijf jaagde op de openbare Oostenrijkse wegen.

Sony geeft voor het eerst een preview van de quadcopter op CES 2021, waar het zei dat het de kleinste drone is die een Sony Alpha-camera kan dragen voor professionele videografie of fotografie. Sony zei ook dat het de Airpeak heeft getest bij het filmen van verschillende landschaps- en stadsopnamen.

Het bedrijf toonde zelfs beelden van zijn S-Vision , die werd geholpen door de Airpeak. De elektrische auto Vision-S van Sony debuteerde vorig jaar op CES, maar tot nu toe is het een prototype geweest. Sony beweerde vorige zomer dat het het voertuig op de openbare weg wilde hebben - in ieder geval tijdens het testen - tegen het einde van 2020. Nu heeft Sony bevestigd dat het in december is begonnen met het testen van de elektrische auto in Europa en deelde er een video van.

De Airpeak-drone van Sony verschijnt natuurlijk in de promotievideo, die je hierboven kunt zien. Een video van alleen de drone is hieronder.

De nieuwe drone heeft twee verlengstukken voor het landingsgestel die tijdens de vlucht naar boven worden ingetrokken, zodat u kunt opnemen en een duidelijk beeld kunt krijgen. Afgezien daarvan waren de details licht, maar dit is tenslotte CES 2021, waar producten worden geïntroduceerd, maar misschien maanden verwijderd zijn van daadwerkelijke release.

Sony, dat het merk Airpeak voor het eerst aankondigde eind 2020, zei dat het momenteel streeft naar een "lente 2021" -releaseperiode voor de Airpeak-drone.

Wat betreft de S-Vision, Sonys prototype van vorig jaar had twee 200 kW-motoren en kon in 4,8 seconden accelereren tot 100 mijl per uur. Hij beschikte ook over autonoom rijden op niveau 2. Er is op dit moment weinig anders bekend, maar we laten het u weten wanneer we meer te weten komen.

Geschreven door Maggie Tillman.