(Pocket-lint) - Sony heeft een interessante, zij het op dit moment vrij barebones-aankondiging gedaan over zijn bedoelingen in de wereld van drones - namelijk dat het in het spel komt.

Met de lancering van Airpeak, een nieuw project dat als doel heeft drones te ontwikkelen die zijn gericht op videomakers van alle niveaus, klinkt het alsof een toch al concurrerende markt in de nabije toekomst nog drukker kan worden.

Om eerlijk te zijn, als Sony iets kan doen om de absolute hegemonie van de DJI-apparaten te verstoren, zal dat alleen maar goed zijn voor innovatie in de sector.

Voorlopig is de aankondigingspost ongelooflijk kort en barebones, met meer nieuws beloofd in het voorjaar van 2021, waardoor vermoedelijk ook de nieuwe Airpeak-website wat meer uitgewerkt zal worden.

De formulering van het nieuws noemt "videomakers", wat meer klinkt als de consument, die dingen vlogt, maar ook raakt aan vragen over gezondheid en veiligheid, en industriële contexten. Het is daarom heel goed mogelijk dat Airpeak meer aan de zakelijke kant komt, wat in dit stadium voor de meeste potentiële gebruikers iets minder opwindend zou zijn.

Hoe dan ook, we zullen begin volgend jaar moeten wachten op meer nieuws, en zelfs dat kan nogal onbeduidend zijn, aangezien de aankondigingspost eindigt met de mededeling dat Sony op zoek is naar partners om mee samen te werken aan het project - het klinkt nauwelijks alsof ze dat hebben gedaan heb een prototype om te onthullen, of zoiets.

Geschreven door Max Freeman-Mills.