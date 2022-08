Snap doodt Pixy selfie drone voordat hij nauwelijks is opgestegen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Snapchat-eigenaar Snap Inc heeft de ontwikkeling van zijn Pixy selfie-drone gestaakt, slechts vier maanden na de lancering.

Bestaande eenheden zullen verkocht blijven worden in de VS (en Frankrijk, geloven we), maar de $ 230 vliegende camera zal niet worden geüpgraded, vervangen door een nieuwer model of zijn weg vinden naar andere markten.

De Snap Pixy was ontworpen om op te stijgen en te landen op de palm van je hand, om video's of foto's te maken tijdens een vooraf ingesteld vluchtplan. Het zou dan automatisch de beelden sturen naar de sectie Herinneringen van een gebruiker in Snapchat.

De WSJ meldt echter dat het bedrijf zijn toekomstplannen voor de Pixy-drone-reeks heeft stopgezet. Het citeert "mensen bekend met de zaak" voor het lek, hoewel Snap zelf tot nu toe heeft geweigerd om commentaar te geven.

Snap had teleurstellende resultaten geboekt in zijn laatste winstrapporten, wat wordt gezien als een bijdrage aan dit besluit.

De Snap Pixy werd in april van dit jaar gelanceerd en beschikt over een 12-megapixelcamera en 16 GB opslagruimte. Hij kan tot 100 mini-video's of 1.000 foto's opnemen, en de batterij gaat vijf tot acht vluchten mee.

Hij kan worden aangesloten op iPhone en Android, dus je kunt via beide platforms verbinding maken met Snapchat. Het kleine, gele apparaatje wekte in het voorjaar dan ook veel belangstelling op. Helaas lijkt het erop dat we het laatste van hem hebben gezien.

