(Pocket-lint) - Snap, het bedrijf dat eigenaar is van Snapchat, heeft zichzelf lang beschouwd als een "camera"-bedrijf in de eerste plaats. Als je Snapchat opent, is het eerste scherm dat je ziet immers de camera. En de Spectacles, de slimme bril van Snapchat , zijn er volledig op gericht om dragers te helpen naadlozer foto's (of video's) te maken en te delen. Nu tilt Snap zijn camera-expertise naar een hoger niveau: Het introduceert een vliegende camera.

Simpel gezegd: Pixy is Snap's eerste drone. Het is een kleine gele UAV die in de palm van je hand kan rusten. Sterker nog, hij stijgt op en landt op je hand. Hij kan je volgen en video's opnemen die naar Snapchat worden gestuurd. Hij is klein en licht genoeg om in je zak te passen en maakt gebruik van zes voorgeprogrammeerde vluchtpatronen die je kunt instellen met een draaiknop aan de bovenkant van het apparaat.

Momenteel zijn de meeste drones grote, zware en luide apparaten voor professionals en early adopters. Voor sommige is zelfs een gebruiksvergunning nodig. Maar Pixy is anders omdat hij draagbaar is en omdat hij stillere propellers heeft. Het weegt slechts 101 gram en heeft een verwisselbare batterij waarmee je, als je hem volledig hebt opgeladen, vijf tot acht vluchten van ongeveer 10 tot 20 seconden kunt maken.

Opmerking: omdat het toestel zo licht is, moet je het waarschijnlijk niet gebruiken in winderige omstandigheden.

Met de 12-megapixel sensor van de Pixy kun je tot 100 video's of 1.000 foto's maken. Je media wordt lokaal opgeslagen op een schijf van 16 GB. De eerste reviews wijzen erop dat de videokwaliteit niet geweldig is, maar goed genoeg om op een telefoon te bekijken.

U kunt extra batterijen voor de Pixy kopen voor 20 dollar per stuk. Snap verkoopt ook een draagbare oplader voor twee batterijen voor $50 en een bumper en draagriem.

Zoals eerder vermeld, stijgt Pixy op en landt op uw handpalm, maar het gebruikt vluchtpatronen die u instelt met een draaiknop bovenop het apparaat. Het kan je tot acht vluchten van 20 seconden geven, op het hoogste niveau. Het kan je volgen en opnames maken die draadloos worden gesynchroniseerd met het gedeelte Herinneringen van Snapchat. Het legt geen audio vast, maar Snap laat je liedjes toevoegen waarvoor het een licentie heeft van muzieklabels. Je kunt je video's vervolgens rechtstreeks in de app of elders delen. Snap heeft ook Pixy-specifieke AR-effecten beschikbaar. Met de functie voor automatisch bijsnijden kun je ook snel horizontale beelden omzetten in de traditionele verticale oriëntatie van Snap.

De technische specificaties van Pixy vindt u hieronder:

Technische specificaties Grootte en gewicht Gewicht: 101g Inclusief batterij

Afmetingen: 131.7mm x 106mm x 17.6mm Vliegtijd 5-8 vluchten, afhankelijk van de vliegmodus Video Standaard: 2.7k

Kadertarief: Tot 30 FPS Beelden Standaard: 4000 x 3000 (12MP) Batterij Vervangbare oplaadbare lithium-ion batterij

80% snel opgeladen in ongeveer 20 minuten

Volledig opgeladen in ongeveer 40 minuten Opslag Slaat tot 100 video's of 1000 foto's op

16 GB flashopslag Connectiviteit BLE

5GHz 802.11 B, G, N, AC

Nee. Vlieg niet met Pixy boven water. Pixy en zijn accessoires zijn niet waterbestendig. Volgens Snap mogen ze niet worden blootgesteld aan "regen, sneeuw of onderdompeling in water".

Nee!

Snap Pixy werkt met de volgende mobiele apparaten:

iPhone 7 of hoger met iOS 14 of hoger

Bepaalde Android-telefoons met versie 8.0 of hoger. (Zie compatibiliteitsgids hier.)

Snap Pixy releasedatum: 28 april 2022

Pixy is nu rechtstreeks online te koop bij Snap in de VS en Frankrijk.

Pixy kost $ 230 in de VS.

Als u meer wilt weten, kijk dan op de pagina van Snap voor Pixy, de ondersteuningshub voor Pixy en de instructievideo's voor Pixy.

