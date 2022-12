DJI lanceert de Mini 3, een goedkopere drone van minder dan 250 gram

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - We vonden de DJI Mini 3 Pro geweldig toen we hem eerder dit jaar testten, maar we hadden één belangrijke klacht, hij is gewoon te prijzig voor de meeste mensen.

Nu is DJI gelukkig met een oplossing gekomen, de standaard Mini 3 - een drone met een paar minder functies en een veel betaalbaarder prijskaartje.

Dus, wat is het verschil? Het belangrijkste is dat de DJI Mini 3 enkele van de obstakelvermijdingssensoren verliest die op zijn duurdere broer en zus te vinden zijn.

Dit betekent dat het niet sommige van de geavanceerde geautomatiseerde vliegen die indruk op ons op de Mini 3 Pro.

Het heeft ook een iets zwakker video transmissie systeem, maar het is nog steeds goed voor maximaal 10 km, dus het is meer dan voldoende voor de meeste mensen.

De Mini 3 kan maximaal 4K/30fps opnemen, vergeleken met 4K/60fps op de Pro, iets wat veel gebruikers graag zullen opofferen.

Je krijgt nog steeds true-vertical opnames, dezelfde 1/1.3-inch sensor, 24mm equivalente brandpuntsafstand en f1.7 diafragma.

De vliegtijd is ook verbeterd bij het betaalbare model, dat nu wordt geschat op 38 minuten op de standaard batterij, vergeleken met 34 minuten bij de Pro.

Dit kan worden verlengd tot 51 minuten met de optionele Intelligent Flight Battery Plus, maar dat brengt je over de zo belangrijke gewichtslimiet van 250 gram.

Zoals vaak het geval is met DJI-producten, is de nieuwe drone verkrijgbaar in verschillende pakketten.

De meest betaalbare is om de drone zelf te kopen, maar dan heb je wel een compatibele DJI-controller nodig om hem te gebruiken, dus dat is alleen een optie voor bestaande piloten. De Mini 3 alleen is te koop voor $469 / £439 / €489.

Met de standaard RC-N1 controller (die waarop je je telefoon vastklikt) kost het pakket $559 / £519 / €579.

Met de DJI RC-controller (met ingebouwd scherm) kost het pakket $699 / £669 / €749.

Er zijn ook verschillende Fly More Combos beschikbaar voor wie extra batterijen en een oplaadpunt wil toevoegen.

In alle scenario's is hij aanzienlijk goedkoper dan de Mini 3 Pro, waardoor het een zeer verleidelijke optie is.

De Mini 3 zal begin 2023 verkrijgbaar zijn via de website van DJI en zijn erkende wederverkopers.

