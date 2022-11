Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - DJI heeft een nieuwe versie van zijn populaire high-end consumenten Mavic drone onthuld. Het heet de Mavic 3 Classic en brengt veel van de belangrijke functies van de Mavic 3, maar in een meer betaalbare verpakking, en je verliest niet zo veel als je misschien zou veronderstellen.

De DJI Mavic 3 Classic is vanaf vandaag verkrijgbaar in een paar configuraties. Je kunt de drone alleen krijgen (zonder controller) voor £1309/$1469/€1499, of je kunt hem kopen met de afstandsbediening zonder display voor £1399/$1749/€1599 of met de controller met 5,5-inch display voor £1529/$2049/€1749.

Dat is een aanzienlijke prijsverlaging ten opzichte van de originele Mavic 3, die begint bij £1729 in het VK, of $2049 in de VS.

De camera is nog steeds gebaseerd op een 4:3 20-megapixel Hasselblad sensor die video's kan opnemen tot 5.1K/50fps, of 4K/60fps met 12-bit RAW foto's of 10-bit D-Log video mogelijkheden.

Net als zijn voorganger wordt de kleurverwerking gedaan met Hasselblad's 'Natural Colour Solution' die tot doel heeft dynamische kleuren te leveren die ook accuraat zijn met wat je met je oog ziet.

Deze versie heeft echter geen telezoomlens, maar wel een zeer krachtige en capabele drone met veel ingebouwde intelligentie.

De vlucht en het vermijden van obstakels wordt aangestuurd door DJI's APAS 5.0 systeem dat niet alleen obstakels zoals bomen en gebouwen kan vermijden, maar ook een route eromheen plant. Bovendien scant de return-to-home functie de omgeving alvorens de route naar het beginpunt uit te stippelen.

Deze functie wordt mogelijk gemaakt door het achtzijdige sensorsysteem van de drone in combinatie met de GPS-navigatie.

Andere kenmerken zijn een vliegtijd tot 46 minuten met een volle batterij en het O3+ transmissiesysteem dat 1080/60fps videobeelden van de drone naar de controller kan overbrengen tot op 15 km afstand. Bovendien kun je met Wi-Fi 6 aan boord bestanden overbrengen van de drone naar je telefoon met snelheden tot 80 MB/s.

De DJI Mavic 3 Classic gaat vandaag in de verkoop, met als extra een Fly More kit waarmee je extra accu's, eigen bladen, een lader en een draagtas krijgt voor €599/$639/€529.

Geschreven door Cam Bunton.