(Pocket-lint) - DJI heeft zijn tweede first-person view drone gelanceerd, en het is ontworpen om spannende vluchten te bieden in zowel binnen- als buitenomgevingen, dankzij zijn kleine formaat en afgeschermde propellers.

De nieuwe drone heet de Avata, en voor FPV-drone-liefhebbers is het in wezen de kijk van het merk op een cinewhoop-drone.

"DJI Avata is gebouwd om bij iedereen het verlangen om te vliegen te wekken, met meeslepende vliegtechnologie waarmee iedereen de bijna uit het lichaam ervaring van FPV-vliegen kan verkennen", zegt Ferdinand Wolf, Creative Director bij DJI.

"Of je nu vliegt voor de lol, om geweldige clips te maken voor sociale media, of om kijkers te verblinden in de productiestudio, DJI Avata zal je laten zien waarom zijn meeslepende vliegervaring je meesleept in een nieuwe wereld van zwevende mogelijkheden."

De drone is compact en weegt 410 gram - hij is dus redelijk licht, maar boven die cruciale grens van 250 gram, en zal beperkter zijn in zijn gebruik dan de DJI Mini 3 Pro.

Hij heeft een gestabiliseerde camera met een 1/1,7-inch CMOS-sensor en een effectieve resolutie van 48MP. Hij kan opnamen maken tot 4K 60 fps, met opnamen tot 120 fps bij lagere resoluties.

Samen met de drone heeft DJI zijn nieuwste FPV-bril onthuld, die de DJI Goggles 2 wordt genoemd.

Ze hebben een veel kleinere voetafdruk, wat zeker in de smaak zal vallen bij degenen die gewend zijn aan de omvangrijke en logge DJI FPV Goggles V2.

Naast het uiterlijk, zijn de internals ook opgewaardeerd. De Goggles 2 kan een 1080p 100fps low-latency H.265 video feed ontvangen van de Avata.

De nieuwe bril heeft een micro-OLED display met instelbare dioptrieën, waardoor hij geschikt is voor brildragers.

De DJI Avata is vanaf vandaag verkrijgbaar in verschillende configuraties. Bezitters van de DJI FPV drone kunnen hun bestaande controller en bril gebruiken en de Avata alleen aanschaffen voor €579 / £499.

De meest premium combo, die de Goggles 2 en de DJI Motion Controller omvat, kost €1429 / £1229.

Een iets meer betaalbare optie, die de nieuwe bril vervangt door de DJI FPV Goggles V2 kan worden verkregen voor €1149 / £989.

Geschreven door Luke Baker.