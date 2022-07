Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - We hoorden voor het eerst geruchten over DJI's ducted cinewhoop stijl FPV drone terug in mei van dit jaar, maar nu lijkt het erop dat we de lancering naderen.

Het heet de DJI Avata, en het is zojuist opgedoken in de FCC database, samen met een nieuwe bril en een Air Unit.

De FCC reguleert draadloze producten op de Amerikaanse markt, en test rigoureus nieuwe producten om hun veiligheid te garanderen.

Wanneer een product in de database verschijnt, kun je er vrij zeker van zijn dat er een lancering aan zit te komen, dus we zijn erg enthousiast om te zien wat de volgende stap is voor DJI.

Een nieuw detail dat is onthuld is de batterijcapaciteit voor de Avata, die volgens de labels op de FCC-database 2.420 mAh zal zijn.

Dit is groter dan de huidige DJI FPV batterij, die 20-minuten vliegtijd geeft met zijn 2.000 mAh pack.

We zijn er echter niet zeker van dat dit meer vliegtijd zal betekenen, omdat de kleinere propellers en grote massa van ducted drones meestal gelijk staan aan minder efficiëntie.

zie je nieuw, DJI had echt plan eind juli pic.twitter.com/v89h7TZHAe- 航拍世家 打手 (@DealsDrone) 26 juli, 2022

Voor degenen die niet bekend zijn, een cinewhoop is een FPV drone met kanalen of propeller beschermers die het mogelijk maken om dichter bij mensen en objecten te vliegen, zonder het risico dat de propellers schade veroorzaken.

De term komt uit de doe-het-zelf race drone gemeenschap, en de technologie heeft veel aan populariteit gewonnen bij slimme filmmakers.

Tot nu toe was er echter nog geen mainstream gebruiksvriendelijke variant, en DJI wil daar verandering in brengen.

Met betrekking tot de andere FCC vermeldingen, zal de bril waarnaar wordt verwezen waarschijnlijk worden gebundeld met de Avata, maar ook afzonderlijk worden verkocht.

Het is nog niet bekend of deze nieuwe bril compatibel zal zijn met de vorige DJI FPV-systeem, maar we zijn zeker hopen dat ze zijn.

De Air Unit is een product voor DIY FPV liefhebbers en maakt het mogelijk om de goggles te gebruiken met op maat gebouwde drones. Nogmaals, we hopen dat dit cross-compatibel is met andere DJI FPV-producten, maar de tijd zal het leren.

Geschreven door Luke Baker.