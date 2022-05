Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Insta360 heeft een nieuwe 360-camera aangekondigd die speciaal is ontworpen voor de DJI Mavic Air 2 en Air 2S, genaamd de Sphere.

Het accessoire werkt net als de andere 360-camera's van het merk, met twee groothoeklenzen die in tegengestelde richtingen wijzen en vervolgens worden samengevoegd om 360-gradenvideobeelden en -foto's te maken.

Deze keer zitten de lenzen echter niet aan weerszijden van een camerabehuizing, maar zijn ze bevestigd aan een harnas en omspannen ze de behuizing van de Mavic Air 2.

De scheiding van de lenzen betekent dat de Sphere beelden kan vastleggen waarbij de drone in wezen onzichtbaar wordt, en de omgeving vanuit alle hoeken kan worden gezien.

Dit accessoire biedt niet alleen een verscheidenheid aan creatieve opnamemogelijkheden, maar interfereert ook niet met de ingebouwde camera van de Mavic Air 2, zodat het kan fungeren als een aanvullend tweede gezichtspunt.

Je zou je zorgen kunnen maken over het vastmaken van een apparaat van een derde partij aan je drone, maar Insta360 zegt dat het een ultraveilig vergrendelingsmechanisme gebruikt dat geen enkele invloed heeft op de structurele integriteit van de drone. Het verzekert ons ook dat de Sphere de GPS-ontvangst of de verbinding met de afstandsbediening niet zal verstoren.

De Insta360 Sphere kan video's opnemen tot 5,7k 30fps en 360-graden foto's maken met een resolutie van 6080 x 3040.

Er is nog niets bekend over een systeem voor andere DJI drones, maar als je een Mavic Air of Air 2S eigenaar bent, is het vanaf vandaag verkrijgbaar voor een prijs van $429,99. Het is voorlopig alleen beschikbaar voor klanten in de VS en op het vasteland van China.

Geschreven door Luke Baker.