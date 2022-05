Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - DJI heeft onlangs de Mini 3 Pro uitgebracht, de eerste high-end drone in zijn Mini serie. Nu blijkt uit nieuwe lekken dat het bedrijf bezig is met de ontwikkeling van een andere drone, genaamd Avata, die indoor-vriendelijk zal zijn.

Avata zal naar verwachting een FPV (first-person view) drone zijn die je binnenshuis kunt vliegen. Zoals voor het eerst gespot door Gizmodo, hebben @DealsDrone en @OsitaLV beide gelekte afbeeldingen en details gedeeld over de kleinere, compactere drone, die naar verwachting deze zomer in juli of augustus zal debuteren. Het klinkt alsof de drone zal worden geoptimaliseerd voor of op zijn minst in staat zal zijn om indoor vluchten aan te kunnen.

Gizmodo merkte op dat Avata een type cameradrone lijkt te zijn - een "cinewhoop" drone genoemd - die speciaal gebouwd is voor manoeuvreerbaarheid in krappe, binnenruimtes.

Avata is compact en weegt ongeveer 500g

Kan binnenshuis vliegen

De fotokwaliteit is veel beter (gok dat de Mini 3 Pro hetzelfde is)

Sterk verbeterde batterijduur

Handmatige modus wordt niet ondersteund

Head chase modus

Trilfunctie

Touchpad voor brilmenu

Bril kan verbinding maken met telefoon pic.twitter.com/WUqpjXXEnK- 航拍世家 打手 (@DealsDrone) May 15, 2022

Het is PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX Door Rik Henderson · 17 mei 2022

Renders van @DealsDrone onthullen dat Avata voorzien zou kunnen zijn van propellers met kanalen, waardoor de schade aan de drone beperkt blijft als deze tegen iets binnen vliegt. Het zou ook beschikken over een camera die naar verluidt net zo goed is als de DJI Mini 3 Pro, naast een "sterk verbeterde" levensduur van de batterij. De Avata zal ook een FPV-bril hebben, die een first-person perspectief biedt van de drone tijdens het vliegen.

Tot slot zal de Avata naar verluidt 500 gram wegen. Dat betekent dat je hem in de VS moet registreren bij de FAA als je er buiten mee wilt vliegen.

Geschreven door Maggie Tillman.