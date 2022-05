Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na maanden van lekken en geruchten, is de DJI Mini 3 Pro eindelijk hier - en het lijkt zeker het wachten waard.

De DJI Mini serie is van oudsher gevuld met instapmodellen, maar we weten niet zeker of dit een keuze is, of gewoon een neveneffect van het ontwerpen met een gewichtslimiet van 250 gram.

Met de Mini 3 Pro, echter, dingen zijn heel anders. DJI is er op de een of andere manier in geslaagd om tri-directionele obstakelvermijding en een keur aan nieuwe functies in te bouwen zonder het gewicht te verhogen.

De nieuwe drone kan 34 minuten aan een stuk vliegen met zijn inbegrepen batterij, en DJI zal een verlengde batterij verkopen die voor epische 47 minuten lange vluchten zal toestaan.

Het maakt gebruik van het O3-transmissiesysteem, dat een 1080p live weergave biedt op afstanden tot 12 km.

De Mini 3 Pro heeft een grotere 1/1.3-inch CMOS-sensor die in staat is om 48MP foto's en 4K/60fps video vast te leggen.

De camera maakt gebruik van de dubbele native ISO om HDR-video tot 30 fps mogelijk te maken, en gebruikers kunnen kiezen tussen een standaard kleurprofiel en D-Cinelike voor inkleuring achteraf.

Het is ook de eerste DJI-drone met echte verticale opnamen, waarbij de cameramodule 90 graden kan draaien voor foto's en video's in verticaal formaat zonder verlies van kwaliteit.

De nieuwe obstakelvermijdingssensoren ontsluiten een grote verscheidenheid aan autonome modi, zoals ActiveTrack 4.0, extra QuickShot, HyperLapse en MasterShots.

DJI heeft ook een gloednieuwe controller geïntroduceerd, de DJI RC, die lijkt op een afgeslankte versie van de dure DJI RC Pro.

De DJI RC heeft een ingebouwd 5,5-inch touchscreen en draait de DJI Fly-app, waardoor een smartphone tijdens het vliegen niet meer nodig is.

De DJI Mini 3 Pro is vanaf vandaag te pre-orderen en zal vanaf 17 mei worden verzonden. Helaas zijn de prijzen wel aan de hoge kant.

Er zijn een aantal configuraties om uit te kiezen:

DJI Mini 3 Pro (geen afstandsbediening) kost vanaf €739 / £639 en is inclusief DJI Mini 3 Pro, en exclusief een afstandsbediening voor degenen die al een compatibel model hebben om de drone te besturen.

De DJI Mini 3 Pro kost € 829 / £ 709 en is inclusief de DJI RC-N1 controller.

DJI Mini 3 Pro (DJI RC) kost €999 / £859 en is inclusief de DJI RC-controller.

Ongebruikelijk genoeg is er geen Fly More combo voor deze drone, in plaats daarvan worden de Fly More accessoires als een aparte kit verkocht voor €189 / £159.

Geschreven door Luke Baker.