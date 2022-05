Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - DJI tweette dat het iets zal aankondigen op 10 mei, plagend dat het "een draai in het plot" zal onthullen. Nu, retail listings en zelfs een volwaardige YouTube-video tonen een onaangekondigde DJI Mini 3 Pro en de bijbehorende controller. De video is een unboxing van YouTuber DM Productions - gedeeld op dezelfde dag als DJI's teaser tweet.

In de video zegt YouTuber DM Productions dat de beelden afkomstig zijn van iemand die vroegtijdig een DJI Mini 3 Pro drone in handen heeft gekregen. De video biedt een grondige blik op de drone, met inbegrip van zijn obstakel te vermijden sensoren, evenals de display uitgeruste controller, die vergelijkbaar is met DJI's bestaande RC Pro (zonder een paar knoppen en poorten).

De controller van de Mini 3 Pro heeft ook geen antennes aan de bovenkant.

Naast de video heeft een Nederlandse DJI-winkelier onlangs bijna alle details van de Mini 3 Pro-drone onthuld door per ongeluk de productpagina online te publiceren. Vorige week publiceerde Argos in het Verenigd Koninkrijk een verkooppagina waaruit bleek dat de drone 859 pond (ongeveer 1.000 dollar) zou kosten met de afstandsbediening (via Drone DJ).

Al deze lekken geven verder aan dat de drone onder de 250 gram zal wegen (wat betekent dat Amerikanen hem niet legaal hoeven te registreren om hem te gebruiken). Ze suggereren ook dat de drone zal beschikken over front-facing botsing te vermijden sensoren, een 2.453mAh batterij, en een geüpgrade camera met de mogelijkheid om op te nemen in 4K 60fps en HDR.

Gezien alles wat er tot nu toe is uitgelekt over de DJI Mini 3 Pro drone, lijkt het voor de hand te liggen dat DJI van plan is om deze volgende week om 9 uur ET aan te kondigen.

A Twist in the Plot | 10 mei 2022 | 09:00 EDT



Ontdek meer: https://t.co/HaT3XbmpGm pic.twitter.com/6D0tOJ4AFA- DJI (@DJIGlobal) May 5, 2022

Beste drones 2022: beginners- en gevorderdenopties om 4K-video op te nemen en foto's met hoge resolutie te maken Door Cam Bunton · 7 mei 2022

Geschreven door Maggie Tillman.