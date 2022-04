DJI Mini 3 Pro prijs lekt en het is niet goedkoop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn veel lekken geweest rond de DJI Mini 3 en Mini 3 Pro drones. We hebben niet alleen verpakkingen gezien, maar ook volledige video's van het frame voor de opvolgers van de Mini 2 en hun specificaties.

Het laatste lek geeft ons een idee van hoeveel de nieuwe sub 250g quadcopters zullen kosten, en, nou ja, het ziet er niet goed uit voor iedereen met een budget.

Volgens Twitter gebruiker Jasper Ellens - 27 Leaks (@JasperEllens), zullen de DJI Mini 3 en Mini 3 Pro eind april worden aangekondigd, gevolgd door leveringen in mei. Hij beweert dat de prijzen aan de hoge kant zullen zijn, met de DJI Mini 3 die naar verwachting zal beginnen bij $950 (ongeveer £730), terwijl de DJI Mini 3 Pro met nieuwe DJI RC je maar liefst $1250 (ongeveer £960) zal kosten.

We tellen de dagen af voor de #DJI #Mini3. Geruchten zeggen eind april. Leveringen mei. # De prijzen zullen naar verwachting aan de hoge kant zijn: $950 voor de Mini3 Pro FMC en een waanzinnige $1250 voor de #Mini3Pro met de nieuwe #DJIRC.



Dat is twee keer zoveel als voor een #Mini2. Zal het twee keer zo goed zijn? pic.twitter.com/SB7nXS4WpY- Jasper Ellens - 27 Leaks (@JasperEllens) April 9, 2022

Ter vergelijking, de DJI Mini 2 kost $449/£419 dus dat is een behoorlijke sprong qua prijs.

Volgens de geruchten zal de DJI Mini 3 echter wel met een aantal behoorlijke upgrades komen. Er wordt een nieuwe camera verwacht met een brandpuntsafstand van 24 mm, maar het diafragma wordt geopend van f/2.8 naar f/1.7, wat resulteert in veel betere prestaties bij weinig licht.

Er zou ook een opnieuw ontworpen drie-assige gimbal zijn en de Mini 3 Pro zou een 2453 mAh pack hebben, wat een tien procent hogere capaciteit is dan de Mini 2. De grootste upgrade die op de Mini 3 wordt verwacht is echter obstakelvermijding, in een uitgelekte video te zien aan de prominente sensoren aan de voor- en onderkant van de drone.

Voorlopig is er nog niets officieel, maar als dit laatste lek juist is, zal het niet al te lang meer duren om te wachten, wat ook betekent dat je niet lang meer hoeft te sparen voor je geld.

Geschreven door Britta O'Boyle.