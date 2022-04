DJI Mini 3 Pro-video verschijnt online

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De geruchtenmolen draait op volle toeren rondom DJI 's aankomende drone, de Mini 3 Pro .

Eerst zagen we een glimp van de verpakking . Toen, een paar weken geleden, deelde @DealsDrone een video van het raamwerk voor de Mini 2-opvolger.

Nu geeft de leaker ons een kijkje in de volledig geassembleerde quadcopter .

DJI Mini 3 Eerste lekvideo pic.twitter.com/NgskqONf8w — 打手 (@DealsDrone) 2 april 2022

De video toont duidelijk 249g-markeringen, wat betekent dat het nieuwe model enkele van de meer beperkende voorschriften zal blijven omzeilen, net als zijn voorganger.

Het lijkt erop dat de nieuwe camera een brandpuntsafstand van 24 mm zal behouden, maar het diafragma zal zich openen tot f/1.7 van de vorige f/2.8, wat resulteert in veel betere prestaties bij weinig licht.

Er waren geruchten dat de Mini 3 zou kunnen vertrouwen op een tweeassige gimbal met EIS, gelukkig kunnen we zien dat er een opnieuw ontworpen drieassige gimbal aanwezig is op het nieuwe model.

De levensduur van de batterij is altijd een uitdaging op drones van minder dan 250 g, maar de Mini 3 Pro zal naar verwachting een 2.453 mAh-pack bevatten, wat een tien procent hogere capaciteit is dan de Mini 2 .

Het grootste voordeel van dit nieuwe model is echter dat het obstakels zal vermijden, zoals blijkt uit de prominente sensoren aan de voor- en onderkant van de drone.

De Mini 2 had alleen sensoren aan de onderkant, dus dicht bij bomen en andere obstakels vliegen was nogal precair.

We moeten de nieuwe controller nog zien en natuurlijk zijn de softwarefuncties nog onbekend, maar we verwachten eerder dan later officieel nieuws.

Geschreven door Luke Baker.