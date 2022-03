Maakt DJI een Mini 3 drone? Nieuw lek lijkt ja te suggereren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat dat DJI aan een Mini 3-drone werkt en er is een nieuw lek opgedoken dat onthult wat een opnieuw ontworpen body lijkt te zijn, omdat deze er enigszins anders uitziet dan de Mini 2 .

Op Twitter heeft @DealsDrone een uitgelekte video gedeeld van wat zogenaamd het carrosserieframe is voor de aankomende DJI Mini 3. Vermoedelijk zijn de beugels voor de nieuwe roterende voorarmen anders dan de horizontaal vouwende op de Mini 2, mogelijk zodat ze kan grotere propellers ondersteunen. Het nieuwe lek kan ook een ander front laten zien met mogelijke cardanische ondersteuning.

De DJI Mini 2 heeft een cardanische ophanging met drie assen die aan de voorkant van de drone naar beneden hangt, maar die van de Mini 3 lijkt aan beide kanten stationair te worden gehouden. DroneXL vroeg zich af of de Mini 3 geen gestabiliseerde cardanische ophanging heeft, maar koos ervoor om elektronische beeldstabilisatie te gebruiken in een grotere cameramodule. Een andere duidelijke verandering tussen de Mini 2 en Mini 3: de aankomende drone van DJI lijkt een grotere batterij te kunnen bevatten. Als dit allemaal waar blijkt te zijn, verwacht dan een aanzienlijk hogere prijs dan de relatief betaalbare voorganger.

Houd er rekening mee dat dit lek ook in overeenstemming lijkt te zijn met een ander lek dat onlangs opdook voor een " DJI Mini 3 Pro "-drone die niet is aangekondigd. Gezien het feit dat er sinds 2020 geen nieuwe DJI Mini meer is geweest, en nu al deze lekken nu verschijnen, vermoeden we dat een verversing eerder vroeger dan later zou kunnen plaatsvinden.

Geschreven door Maggie Tillman.