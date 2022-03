Maakt DJI zich op om een Mini 3 Pro te lanceren?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is niets bijzonders aan de Mini-drones van DJI . Ze zijn meestal ontworpen voor consumenten die hun tenen in luchtfotografie willen onderdompelen, maar een nieuw lek suggereert dat er een Pro-variant op komst is.

De beruchte DJI -leaker OsitaLV plaatste een afbeelding op Twitter die laat zien wat de doos van een DJI Mini 3 Pro lijkt te zijn, hoewel hij niet al te veel vertrouwen lijkt te hebben in de legitimiteit ervan.

Voor verdere bevestiging, beschouw ik deze foto als een grapje. pic.twitter.com/En7LIBv1jf — OsitaLV (@OsitaLV) 1 maart 2022

Aan de andere kant denkt Jasper Ellens , die eerder de specs van de Mavic 3 lekte , dat het echt is. Hij suggereert dat de Mini 3 Pro een compleet nieuw ontwerp zal zijn in vergelijking met de Mini 2.

Het ondertitelontwerp van de boze sensoren doet me denken aan de Air2. De nieuwe opening voorkomt dat de 48MP-camera kantelt tijdens het accelereren. Ik denk niet dat het nep is. Het is gewoon een compleet herontwerp. Jullie vroegen om een mini 2 met sensoren, dit krijg je binnenkort pic.twitter.com/JlgnJto0g6 — Jasper Ellens - 27 Lekken (@JasperEllens) 2 maart 2022

Jasper suggereerde verder dat de opnieuw ontworpen armen op de gelekte afbeelding ruimte zouden creëren voor grotere propellers.

De afbeelding toont ons ook een opnieuw ontworpen controller met een ingebouwd display, het lijkt op een kleinere versie van DJI's pijnlijk dure RC Pro-controller .

Als de gebruikelijke naamgevingsconventies van DJI iets te bieden hebben, laat de DJI RC Pro-controller zeker ruimte over voor een niet-Pro-editie.

Als het echt blijkt te zijn, verwachten we een aanzienlijk hogere prijs dan zijn relatief betaalbare voorganger, de Mini 2 , vooral als het gaat om de afgebeelde kit.

Ook duidelijk afgebeeld zijn grote sensoren, die wijzen op de opname van obstakelvermijding in het aankomende model.

Of dit een hoax blijkt te zijn, valt nog te bezien, maar aangezien we sinds 2020 geen nieuwe DJI Mini hebben gehad, verwachten we eerder dan later een opfrisbeurt.

Geschreven door Luke Baker.