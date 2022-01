Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De DJI Mavic 3 en Mavic 3 Cine werden in november gelanceerd, maar op dat moment misten de drones enkele beloofde functies.

We denken dat dit hoogstwaarschijnlijk te wijten was aan het haasten van de drones op tijd voor Kerstmis. Desalniettemin heeft DJI , trouw aan zijn woord, nieuwe firmware uitgebracht die de beloofde functies biedt.

Zowel het vliegtuig als de afstandsbediening hebben een update nodig die kan worden geïnstalleerd via de DJI Fly-app op Android of iOS .

Dit is wat de nieuwste firmware met zich meebrengt:

QuickShots toegevoegd, waaronder Dronie, Rocket, Circle, Helix, Boomerang en Asteroid.

Panoramamodus toegevoegd, in staat om in hoge resolutie vast te leggen.

Burst-opnamen toegevoegd.

Digitale zoom toegevoegd voor normale videomodus.

Kleurweergave-assistentie toegevoegd voor D-Log.

Toegevoegd 4K/60fps en handmatige EI-aanpassing voor MasterShots.

QuickTransfer toegevoegd.

Zoom en D-Log toegevoegd voor FocusTrack bij het opnemen van video.

Ondersteuning toegevoegd om RTH-hoogte in te stellen voor Advanced RTH.

USB-modus toegevoegd voor Mavic 3 Cine voor het kopiëren van gegevens.

Geoptimaliseerde nauwkeurigheid van kleurcorrectie.

Verhoogde beeldscherpte van de Tele-camera bij opnamen met een hoge vergroting.

Geoptimaliseerd beeldgebied voor Timelapse-foto's.

Ondersteuning toegevoegd aan DJI RC Pro om schone HDMI-beelden uit te voeren.

Ondersteuning toegevoegd voor DJI RC Pro om video te cachen en originele video te downloaden naar een externe SD-kaart.

Ondersteuning toegevoegd om DJI RC Pro te gebruiken met DJI Air 2S.

Enkele kleine bugs verholpen.

Best een flinke lijst inderdaad. Aangezien de meeste mensen al erg tevreden zijn met de prestaties van hun Mavic 3, is een grote update als deze een van de dingen die DJI zo geweldig maakt.

Er is voor elk wat wils in deze update. Casual gebruikers zullen profiteren van de QuickShots, Panorama's en burst-modi; terwijl professionals enthousiast zullen zijn over schone HDMI-uitgang, Color Display Assist en verbeterde kleurcorrectie.

DJI zegt dat alle bij de lancering beloofde functies nu beschikbaar zijn, maar de drones zullen toekomstige firmware-updates blijven ontvangen die extra optimalisatie en verbeteringen zullen brengen,

Geschreven door Luke Baker.