(Pocket-lint) - DJI heeft een enorme sprong gemaakt in het creëren van de perfecte drone voor consumenten op professioneel niveau en heeft officieel de geheel nieuwe Mavic 3 aangekondigd. En wat prestaties en specificaties betreft, is dit een absoluut monster.

Het vertegenwoordigt een enorme upgrade ten opzichte van de Mavic 2-serie , vooral als het gaat om videografie / fotografie en batterijduur. Het begint met een geheel nieuwe camera-opstelling.

Het Hasselblad-systeem met twee cameras heeft een primaire camera met een 20-megapixel 4/3 CMOS-sensor, de grootste die ooit op een Mavic-drone is geplaatst. Het wordt vergezeld door een extra zoomcamera om tot 28x hybride zoom te bieden. Die specifieke camera heeft een 1/2-inch 12-megapixel CMOS-sensor.

Voor stilstaande fotografen zal de toevoeging van het RAW 12-bits formaat je in staat stellen tonnen kleur/gegevens vast te leggen en je veel speelruimte te geven als het gaat om het achteraf bewerken ervan.

Zoals altijd is het camerasysteem gemonteerd op een 3-assige gimbal om ervoor te zorgen dat je opnamen superglad blijven.

Videografen zullen blij zijn met de vastlegmogelijkheden die we zeker weten, met een maximale resolutie van 5,1K tot 50 fps, en de mogelijkheid om 4K tot 120 fps op te nemen in Apple ProRes 422 HQ op het Cine-model, of H.264/H .265 codecs op de gewone drone en een maximale bitrate van 200 Mbps.

Het is niet alleen in video- en fotomogelijkheden, het is ook verbeterd, de drone heeft een veel langere batterijduur dan alle eerdere Mavic-modellen, met een vliegtijd tot 46 minuten mogelijk.

De Mavic 3 ziet ook verbeteringen op het gebied van het vermijden van obstakels met een verbeterd APAS-systeem. Het maakt gebruik van zes fish-eye vision-sensoren, plus twee groothoeksensoren om obstakels in vrijwel elke richting te detecteren, en kan routes uitzetten om ze te vermijden.

Locatiegegevens zijn ook verbeterd, met behulp van GPS-, GLONASS- en BeiDou-satellieten, plus een algoritme dat zijn positie beter vergrendeld houdt, waardoor de nauwkeurigheid en stabiliteit worden verbeterd wanneer hij in één positie zweeft.

Er zijn ook andere verbeteringen, zoals een slimmere RTH-mogelijkheid (Return To Home) voor wanneer de batterij bijna leeg is. In plaats van hoger te gaan en terug te vliegen, berekent hij eerst de snelste en meest energiezuinige route om terug te keren naar zijn startpositie.

Er zijn twee modellen van Mavic 3: de standaardversie en het Cine-model. Afgezien van de prijs, is het belangrijkste verschil tussen die twee dat het Cine-model een ingebouwde 1TB SSD heeft voor interne opname en de mogelijkheid om te fotograferen in ProRes HQ-codec.

Mavic 3 is vanaf vandaag verkrijgbaar in drie verschillende combinaties: Standard, Fly More Combo en Cine Premium Combo.

De standaardkit kost £ 1.879 en omvat de drone, een batterij, afstandsbediening, kabels, propellers, opberghoes en een batterijlader. De £ 2.549 Fly More Combo omvat dat alles, plus twee extra batterijen, een oplaadhub, draagtas en een set ND-filters.

Wat betreft de Cine Premium Combo, dat is maar liefst £ 4.279, maar wordt geleverd met de interne 1TB SSD en heeft de nieuwe DJI RC Pro-controller, die een ingebouwd scherm heeft (geen telefoon vereist).

