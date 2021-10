DJI Mavic 3 fotolek onthult alle details

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lekken hebben ons al een eerste glimp laten zien van hoe DJIs volgende vlaggenschip voor consumentendrone, de Mavic 3, er naar verwachting uit zal zien. Als die snaps met een vrij lage resolutie echter niet genoeg waren, is het meest recente lek een enorme fotodump van de Duitse blogger Nils Ahrensmeier .

Het lek toont wat lijkt op officiële weergaven van zowel de Mavic 3 als de Mavic 3 Cine, evenals de bijbehorende accessoires, Fly more combos en zelfs de DJI Smart Controller V2.

Het lijkt erop dat de Mavic 3 wordt geleverd met dezelfde controller als de DJI Air 2S, maar de batterijen en propellers hebben een aanzienlijke ontwerpwijziging ondergaan. De Mavic 3 Cine is een nieuwe toevoeging aan de line-up en heeft een duidelijk merk op de armen om je weet dat het niet je gemiddelde drone is.

Uit de afbeeldingen kunnen we zien dat de Mavic 3 Cine Edition wordt geleverd met een set ND-filters en een nieuwe versie van de DJI Smart Controller met een ingebouwd display. De volledige verschillen tussen de modellen zijn het onderwerp van veel speculatie, maar eerdere lekken suggereren dat de Cine-variant een interne SSD en een hogesnelheidskabel zal hebben voor het opnemen en overbrengen van video met hoge bitrate.

De leaker verklaarde dat de afbeeldingen de "Europese versie" van de DJI Mavic 3 bevatten. We denken dat de verschillen tussen versies die in de EU en elders worden verkocht klein zullen zijn, waarschijnlijk alleen om te voldoen aan de lokale regelgeving. Of dat nu iets kleins is als de gebruikte radiofrequenties, of zo dramatisch als het startgewicht, het zou niet lang moeten duren voordat we erachter komen.