DJI Mavic 3-lek onthult steviger ontwerp, dubbele cameras

(Pocket-lint) - DJIs volgende vlaggenschip voor consumentendrone - de Mavic 3 - zal naar verwachting in de nabije toekomst worden gelanceerd, en nu bekijken we hoe het uiteindelijke product eruit kan zien.

Uitgelekte afbeeldingen tonen een drone die vrij groot lijkt in vergelijking met eerdere modellen , met iets zachtere lijnen en contouren en een donkerdere verfbeurt.

Sommige elementen van het ontwerp lijken gelekte specificaties te bevestigen die een tijdje geleden online verschenen. Namelijk dat de drone een dubbel camerasysteem aan de voorkant zal hebben.

Dat dubbele camerasysteem zal naar verwachting een telezoomcamera met een 12-megapixelsensor en een 20-megapixel primaire/brede Micro Four-Thirds-sensor bevatten.

Andere specificaties zijn naar verwachting een gigantische vliegtijd van 46 minuten op een volle batterij, plus een geavanceerd Cine-model met een interne SSD en een hogesnelheidskabel voor het snel overbrengen van videobestanden met hoge bitrate.

De oorspronkelijke bron van deze gelekte fotos is niet duidelijk, maar er is wel bericht over onder meer DroneDJ en GizmoChina . Dus hoewel ze er legitiem uitzien, zoals altijd, neem deze met een korreltje zout.

Het is meer dan drie jaar geleden dat de Mavic 2-reeks werd aangekondigd, dus het is veilig om te zeggen dat de consumentenmodellen van het hoogste niveau een update hadden gekregen.

Aangezien er nu een foto van het daadwerkelijke apparaat is verschenen, kunnen we ons niet voorstellen dat het lang zal duren voordat DJI de Mavic 3 officieel onthult, wat betekent dat we waarschijnlijk niet lang hoeven te wachten tot we erachter komen of dit de echte deal of niet.