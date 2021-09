Specificaties DJI Mavic 3 gelekt: dubbele camera en Mega 46 minuten vliegtijd onthuld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat DJI op het punt staat de volgende in zijn line-up van high-end consumentendrones te onthullen, en als gelekte details kloppen, lijkt het alsof het de moeite waard was om op te wachten.

Uitgelekte documenten tonen een apparaat met een ontwerp dat erg lijkt op de bestaande Mavic 2-modellen , maar er zijn enkele belangrijke verbeteringen; inclusief een enorme boost voor de batterijduur.

De Mavic 3 van DJI kan tot 46 minuten vliegen op een volledige lading, wat vrijwel het dubbele is van wat de eerste Mavic-drone aankon , en aanzienlijk meer dan de 31 minuten die de Mavic 2 Pro biedt.

Zoals gebruikelijk wordt de camera aan de voorkant gestabiliseerd met behulp van een mechanische 3-assige gimbal, maar dit keer met zowel tele- als groothoekcameras. Details van die cameras worden onthuld in een uitgelekt specificatieblad door Twitter-handle @JasperEllens .

Op dat blad is te zien dat de telelenscamera een 1/2-inch sensor met een resolutie van 12 megapixels zal hebben, terwijl de primaire groothoekcamera een 4/3-inch 20 megapixel-sensor zal hebben.

Volgens DroneDJ komt de drone in twee varianten: een standaard Mavic 3 en een Mavic 3 "Cine". De laatste zal beschikken over een interne SSD en een hogesnelheidskabel voor het opnemen en overbrengen van video met een hoge bitsnelheid.

Dat kan van pas komen als u van plan bent om de maximale 5,2K-resolutie video-opname te gebruiken waarvan wordt beweerd dat deze wordt aangeboden.

De Mavic 3 zou 920 gram wegen en is voorzien van een systeem voor het vermijden van obstakels in meerdere richtingen. Het zal ook de gebruikelijke geautomatiseerde, slimme vluchtmodi bevatten, zoals HyperLapse, ActiveTrack, QuickShot en meer.

Wat ook interessant is, is dat er tegelijkertijd een nieuwe controller wordt uitgelekt die – in plaats van een smartphone-greep – een ingebouwd 5,5-inch scherm heeft met een FullHD (1080 x 1920) resolutie en een piekhelderheid van 1000 nits. Bovendien draait het op Android en kan het rechtstreeks verbinding maken met internet via Wi-Fi of een 4G-dongle.

Volgens de lekken zouden we de lancering van de drone rond 15 november moeten verwachten en ongeveer $ 1600 kosten.

