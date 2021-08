Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - DJI heeft stilletjes een nieuwe drone uitgebracht in de VS. Genaamd de DJI Mini SE, het kost $ 299 en is verkrijgbaar bij verschillende retailers.

Van wat we kunnen zien, is de nieuwe drone een bijgewerkte, goedkopere versie van de Mavic Mini . Het kost $ 100 minder dan dat model. Het belangrijkste verschil tussen de twee is dat de Mini SE het chassis van de DJI Mini 2 van $ 449 gebruikt, met minder blootgestelde schroeven en verbeterde armen en weerstand tegen windsnelheid. Het bevat ook lichtere, krachtigere LiPo-batterijen, propellers en een oplaadhub.

De Mini SE heeft ook een USB-C-oplaadpoort in plaats van micro-USB. Het hoeft ook niet te worden bijgewerkt om 24p-video of handmatige ISO-instellingen te krijgen. Helaas is er geen 4K-video (of zelfs 4K afgedrukt op de lens) - alleen 2,7K en 1080p. Het mist waarschijnlijk ook foto-upgrades.

Er zijn een paar accessoire-dingen om op te merken: de Mavic Mini-batterijoplaadhub kan de Mini SE-batterij niet opladen, en terwijl de Mini SE de batterij van de Mavic Mini kan gebruiken, wordt het vermogen verminderd. Maar de Mavic Mini DIY Creative Kit, Mavic Mini Snap Adapter, Mavic Mini Propeller Holder en Mavic Mini Intelligent Flight Battery (alleen internationale versie) zijn allemaal compatibel met Mini SE.

DJI

Ten slotte is het gewicht van de Mini SE minder dan 249 g, dus het is niet nodig om hem in de VS te registreren. Maar het gaat meer dan 250 g als je de batterij van de Mavic Mini ermee gebruikt.

squirrel_widget_5844501

Als dit je interesseert, is de DJI Mini SE nu te koop bij Amazon en andere retailers in de VS. Nog geen woord over de beschikbaarheid in het VK.

De beste drones 2021: best beoordeelde quadcopters om te kopen, ongeacht uw budget Door Cam Bunton · 7 juni 2021 · Welke drone moet je kiezen? Bekijk onze gids voor de beste quadcopters om te kopen, van hobbydrones tot serieuze apparaten die film kunnen vastleggen.