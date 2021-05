Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In de afgelopen jaren hebben we de opkomst gezien van nieuwe, interactieve methoden om kinderen van alle leeftijden de basisprincipes van coderen bij te brengen. Of het nu gaat om Apples Swift Playgrounds , Kanos interactieve speelgoed of Spheros programmeerbare robots , er is een hele reeks educatieve gadgets beschikbaar.

DJI - het bedrijf dat naam heeft gemaakt in consumentendrones - heeft zich ook verdiept in educatieve apparaten en de nieuwste op de markt is de RoboMaster Tello Talent-drone.

Het bouwt voort op zijn voorganger - de Tello EDU - door een nieuw uitbreidingsbord toe te voegen dat meer AI-toepassingen mogelijk maakt. De nieuwe hardware omvat ook een open source ESP32-processor, programmeerbaar 256 kleuren LED-licht, dot matrix-scherm en een ToF-sensor (time of flight).

Er is ook een nieuwe zwermfunctie voor als je meerdere Tello Talent-drones hebt.

Het nieuwe ESP32-bord biedt ondersteuning voor Arduino- en MicroPython-coderingsplatforms en ondersteunt ook offline Scratch-codering.

Studenten kunnen aangepaste code schrijven om de kleur en flitsfrequentie van het LED-licht te veranderen of vormen en animaties (zoals scrollende letters) te creëren op het tweekleurige dotmatrixscherm.

De infrarood ToF-sensor biedt afstandsdetectie tot 1,2 meter, waardoor omgevingsdetectie en het vermijden van elementaire obstakels mogelijk zijn.

Voor meer gevorderde studenten - met meerdere drones - is er de mogelijkheid om een zwerm drones te programmeren om in aangepaste formaties en manoeuvres te vliegen met behulp van Scratch, Swift of Python met behulp van speciale zwermsoftware.

Het heeft een bereik tot 100 meter en een maximale hoogte van 30 meter, perfect voor gebruik binnenshuis in grote open ruimtes zoals schoolzalen.

De DJI RoboMaster TT Tello Talent is nu te koop voor $ 239 / £ 239.

Geschreven door Cam Bunton.