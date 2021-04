Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - DJI heeft een nieuwe consumenten-drone onthuld, de Air 2S genaamd, die voortbouwt op de vorige Air 2 door een indrukwekkende 1-inch sensor aan de camera toe te voegen.

Kijkend naar het specificatieblad en de beloofde prestaties, zou dit wel eens de drone kunnen worden die je dit jaar kunt kopen. Door geavanceerde functies en optica toe te voegen aan een drone die relatief goed geprijsd en compact is, heeft DJI hier zeker een winnaar gebouwd.

Het grote verhaal is natuurlijk de nieuwe sensor in het camerasysteem. Het is een grote 1-inch 20-megapixelsensor.

Het is een soortgelijke sensor als wat we vier jaar geleden in de Phantom 4 Pro Obsidian zagen. Die drone was natuurlijk veel groter en had een veel grotere camera-eenheid.

Een grotere sensor betekent betere kleurgegevens en lichtregistratie, en met een resolutie van 20 megapixels is deze sensor ook geschikt voor video-opnamen met een hoge resolutie. In het bijzonder kan het tot 5,4 K bij 30 fps of 4K bij 60 fps opnemen.

Het ondersteunt ook digitale zoom bij sommige resoluties:

4x zoom bij 4K 30fps

6x zoom bij 2,7k 30fps

4x zoom op 2,7k 60fps

6x zoom op 1080p 60fps

8x zoom op 1080p 30fps

DJI heeft ook een functie toegevoegd genaamd SmartPhoto die meerdere fotos maakt en vervolgens scène-analyse gebruikt om de best uitziende fotos te kiezen met behulp van HDR, Hyperlight (een functie om de prestaties bij weinig licht te verbeteren) en scèneherkenning. Dit is, zoals altijd, op een camera die is bevestigd aan een drie-assige mechanische cardanische ophanging.

Optica is slechts een deel van het verhaal met DJI en - zoals gewoonlijk - heeft de nieuwe drone meerdere sensoren om obstakels te vermijden en om zijn geautomatiseerde QuickShot-bewegingen mogelijk te maken, waardoor het heel gemakkelijk is om indrukwekkende filmische effecten te creëren.

Een belangrijke nieuwe functie heet MasterShots. In wezen zal het, indien ingeschakeld, automatisch een vliegroute en opnamestijl kiezen en er vervolgens naartoe gaan en u een laatste reeks presenteren wanneer deze is voltooid. Het enige dat u hoeft te doen, is op Start drukken.

FocusTrack blijft ook een belangrijke functie, waardoor u zich kunt concentreren op een specifiek onderwerp en het vervolgens kunt volgen of de camera erop kunt vergrendelen terwijl de drone beweegt.

Het vermijden van obstakels is verbeterd. Het heeft niet alleen vierzijdige sensoren - aan de voorkant, achterkant, onderkant en bovenkant van de drone - maar ze bevatten ook een nieuwe functie genaamd binoculaire zoomtechnologie. Dit detecteert wanneer binnenkomende objecten van verder weg naar hem toe komen.

Daarnaast is er APAS (Advanced Pilot Assistance System) 4.0 dat dynamisch obstakels vermijdt terwijl je met de drone vliegt. In plaats van voor hen te stoppen, vliegt het rond, onder of over hen heen. Het is verbeterd ten opzichte van de vorige iteratie om een breder gezichtsveld te bieden.

De batterijduur lijkt indrukwekkend na 31 minuten vliegtijd, terwijl de nieuwste controller OcuSync O3 bevat om videotransmissie en controle mogelijk te maken tot op 12 km afstand van de drone.

De nieuwste drone van DJI is vanaf vandaag te koop. Zoals altijd kun je het kopen als een standaard combo met alle basisprincipes om mee te beginnen. Dit betekent: de drone, een accu, kabels en een controller. Koop het op deze manier en het kost je £ 899 / € 999.

Er is echter ook een Fly More-combo waarmee je twee extra batterijen (drie in totaal), een oplaadhub, een schoudertas en - handig - vier ND-filters kunt krijgen die je aan de voorkant van de camera kunt bevestigen. Deze combinatie kost £ 1169 / € 1299.

Geschreven door Cam Bunton.