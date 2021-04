DJI Air 2S-drone volledig onthuld in een reeks gelekte beelden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een nog aan te kondigen DJI-drone , de Air 2S, is online gelekt via een hele reeks afbeeldingen die zijn gepost door TechnikNews en leaker Roland Quandt . Deze lekken volgen op een aanvraag van de Amerikaanse Federal Communications Commission van vorige maand, die allemaal suggereert dat een lancering op handen is.

De DJI Air 2S wordt waarschijnlijk een update van de Mavic Air 2 van vorig jaar. Er wordt gedacht dat het een verbeterde camera heeft en compatibel is met de nieuwe accessoires van DJI, zoals de V2 Goggles en Motion Controller. Renders en een trailer die eerder door OsitaLV werden gedeeld, tonen een drone met een 1-inch, 20-megapixelsensor. Dat is een lagere resolutie dan wat de Mavic Air 2 biedt, maar hij is groter, dus het zou upgrades moeten brengen naar prestaties en beelden bij weinig licht.

DroneDJ heeft beweerd dat de Air 2S de nieuwe V2-bril en bewegingscontroller van DJI zou moeten ondersteunen, die vorige maand werd gelanceerd met de FPV-drone . Dit betekent dat je de drone kunt besturen vanuit een first-person perspectief, en je krijgt een meer meeslepende vliegervaring. Volgens TechnikNews zijn er andere geruchten dat de merknaam "Mavic" is verwijderd en een update naar versie 4 van de ActiveTrack-standaard van DJI.

De Air 2S ondersteunt mogelijk ook de OcuSync 3.0-standaard met lagere latentie van DJI, heeft een batterij van 3500 mAh en is 30 g zwaarder dan de Mavic Air 2.

Houd er rekening mee dat de Trump-administratie in december 2020 DJI heeft toegevoegd aan een zwarte lijst voor handel, daarbij verwijzend naar mogelijke veiligheidsproblemen en banden met de Chinese overheid. Het beschuldigde het bedrijf ook van "grootschalige schendingen van de mensenrechten in China door misbruik van genetische verzameling en analyse of hoogtechnologische bewaking". DJI betwist de beweringen van de Trump-regering en DJI-producten zijn nog steeds beschikbaar voor aankoop in de VS.

Geschreven door Maggie Tillman.